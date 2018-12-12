Всадник, скачущий впереди: Гейдар Алиев всегда будет жить в сердцах людей

Пятнадцать лет тому назад – 12 декабря 2003 г. ушел из жизни общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Его жизненный путь – это путь развития Азербайджана. В истории есть такие личности, жизнь и деятельность которых определяет судьбу целого народа. Таким был Гейдар Алиев.

Жизнь, посвященная великому служению Родине

Вот уже около пятьдесят лет прошло с тех пор, как Гейдар Алиев завоевал навечно сердца азербайджанцев. Гейдар Алиев был великим человеком, исторической личностью, такие люди появляются, возможно, раз в столетие и приходят в самое тяжелое время, именно тогда, когда в них особенно нуждаются. Народ не забывает своих лидеров и героев, чья жизнь была посвящена великому служению родине, стране, народу. В свои жизни Гейдар Алиев осуществлял деятельность руководителя государства, с его именем было связано решение практически всех проблем, реализация судьбоносных для страны идей. Он стал для своей страны той светлой личностью, лидером, который указал правильный путь в сложный период, спас народ от ошибок и трагедий.

Гейдар Алиев, признанный при жизни общенациональным лидером азербайджанского народа, и после своего физического ухода не утратил народного признания и любви. Он стал для каждого азербайджанца идеалом не только, как талантливый руководитель страны, но и как глубоко гармоничная, цельная, всесторонне развитая личность. Покорение этим гением вершины общенационального лидерства стало возможным благодаря его способности играть решающую роль в самые тяжелые и сложные моменты в судьбе страны и народа, без промедления претворять в жизнь спасительную миссию, направляя государство и нацию по верному пути. Но помимо этого, Гейдар Алиев был от природы неутомимым человеком, его работа над собой продолжалась всю жизнь (с 10 мая 1923 г. по 12 декабря 2003 г.), данные от Бога таланты развивались в стремлении познавать новое, быть всегда впереди времени.

Самые яркие и содержательные страницы в летописи Азербайджана — период правления Гейдара Алиева

Реалистичным политиком был Гейдар Алиев и, в отличие от многих других, никогда не давал феерических обещаний народу, напротив, всегда излагал результаты, которые могут быть достигнуты в реальности. Его политические и управленческие принципы были далеки от романтизма и мечтательности. Возможно, его решения, на первый взгляд, могли кому-то показаться необоснованными, но они всегда оказывались правильными и оптимальными в определенной ситуации. И теперь, в прошествии многих лет, когда Азербайджан обрел свою независимость, мы увидели и осознали правильность и дальновидность шагов, сделанных Гейдаром Алиевым, их необходимость для будущего развития Азербайджана.



С первых дней на высоком посту Гейдар Алиев продемонстрировал большую самоотверженность во имя возрождения и счастливого будущего своего народа. В этот период была заложена основа сильного государства, национального возрождения, социального процветания и духовного подъема Азербайджана. Он стал лидером, который был способен преобразовать советскую систему управления в стратегические интересы своей Родины.



Находясь у власти, Гейдар Алиев сыграл судьбоносную роль в жизни своего народа. Это были самые яркие и содержательные страницы в летописи Азербайджана, который сегодня изменился до неузнаваемости. Города и села республики подверглись переустройству, материальное положение населения значительно улучшилось, во всех областях жизнедеятельности общества, в том числе в сфере образования, науки и культуры произошли преобразования. За короткий отрезок времени страна прошла путь развития, равный веку.



Гейдар Алиев оправдал высокое доверие и надежды народа



Можно много говорить об успехах, достигнутых Азербайджаном в годы руководства Гейдара Алиева, однако важен здесь другой момент. Если мы посмотрим на сегодняшний Азербайджан, то со смелостью можем заявить, что Гейдар Алиев был человеком, который видел свою страну на 20-30 лет вперед. Большое стратегическое значение имели, заложенные ним в то время проекты экономического и социального развития страны. Гейдар Алиев эффективно использовал принципы советского управления и старался обеспечить развитие Азербайджана, находившегося в составе союзной державы. Это заложило мощную основу его дальнейшего успешного развития, уже в качестве независимого государства. Великий лидер сыграл такую огромную роль в жизни своего народа и страны, которая не забудется веками.



В начале 90-х годов, после развала Советского Союза, Азербайджан находился на грани распада и гражданской войны. Агрессия Армении против азербайджанского народа приобрела широкий масштаб. Кризис в экономике, политике и других сферах стал серьезным испытанием. В такое трудное время из-за неопытности и отсутствия профессионализма находившегося тогда у власти руководства страна оказалась в неуправляемой ситуации. Этот период был для Азербайджана решающим: или он станет независимым государством, или же расколется и будет уничтожен в результате внутренних раздоров и подрывной деятельности сепаратистских сил. Перед Азербайджаном стоял выбор: «быть или не быть», но в этот критический момент азербайджанский народ, даже Президент А.Эльчибей продемонстрировал свою мудрость, призвав на помощь выдающегося политического деятеля той эпохи Гейдара Алиева. В июне 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Парламента Азербайджана, а в то же время стал осуществлять полномочия Президента Азербайджанской Республики. В октябре того же года азербайджанский народ избрал его своим Президентом. И он обещал и подтвердил каждым своим шагом сказанные им 10 октября 1993 года на церемонии инаугурации слова: «Азербайджанский народ переживает сложнейший, трагический период своей истории. Я глубоко осознаю степень ответственности, которая возложена на меня в это сложное время, и хочу заверить, что всей своей деятельностью, всей своей жизнью постараюсь оправдать высокое доверие, надежды народа».



Азербайджанский путь развития



Титаническая деятельность Гейдара Алиева по наведению порядка в стране шла параллельно с развитием нефтяной стратегии. Неоценимы заслуги Гейдара Алиева в выработке стратегии стабильного экономического развития страны, социальной сплоченности, национального единства. Благодаря общенациональному лидеру у Азербайджана появился свой путь формирования государства, который вошел в мировую политическую науку как «азербайджанский путь» развития.



С именем Гейдара Алиева связано мощное экономическое и культурное развитие Азербайджана. В годы, когда Республика, обретя государственную независимость, переживала свои самые нелегкие времена, он сумел не только вывести страну из хаоса, но и сделать ее процветающим государством. Гейдар Алиев в очень короткие сроки вывел Азербайджан на путь развития и процветания. Под его руководством в 1994 году правительство страны заключило Контракт века с крупнейшими мировыми нефтегазовыми корпорациям на разработку нефтяных месторождений в Азербайджане. А участие в этом контракте самых передовых компаний ведущих государств мира повысило значимость и авторитет нашей страны в регионе. Это соглашение сыграло исключительную роль в привлечении инвестиций и развитии промышленности страны, а также оздоровлении ее экономики.



Дипломатия – не поле битвы



Нефтяные контракты и установление внутри страны стабильности и спокойствия, проведение экономических реформ и подъем культуры, наконец, в мае 1994 года он добился прекращения огня войне с Арменией в зоне нагорно-карабахского конфликта и первые успехи азербайджанской дипломатии по урегулированию конфликта. Все это результат величия слова и дела Гейдара Алиева. Общенациональный лидер стремился к мирному и справедливому урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. «Дипломатия – не поле битвы, – говорил он, – здесь нужно проявлять не агрессивность, а доброжелательность и доверие к оппоненту, не отдаваться стихии страстей, а проявлять мудрость и терпение, не быть инструментом в руках политиков, а проявлять волю и стойкость в проведении самостоятельного политического курса». Такие подходы азербайджанского лидера к проблеме и сегодня стоят как первоочередной задачи на повестке дня азербайджанской дипломатии – выработать наиболее оптимальную модель развития процессов по урегулированию конфликта и, в конечном счете, приблизить перспективы мира во всех горячих точках Южного Кавказа.



Свою политическую и дипломатическую деятельность Гейдар Алиев посвятил тому, что изменил общепринятые суждения об Азербайджане. Следует отметить заслугу Гейдара Алиева в реализации проекта «Восток–Запад». В 1998 году по его инициативе состоялся международный форум «Восстановление Шелкового пути» с участием лидеров восьми стран и делегаций более тридцати государств. Этот сыграло важную роль в упрочении международного имиджа Азербайджана, в интенсификации его сотрудничества с западными и восточными странами.



Государство, имеющее сильную экономику, может все!



Благодаря дальновидности общенационального лидера, в Республике были заложены основы новых экономических отношений, создан частный сектор, привлечены большие иностранные инвестиции, для предпринимателей созданы широкие возможности, местным и иностранным предпринимателям предоставлены фабрики и заводы, оставшиеся с советского времени, для производства товаров, способных выйти на мировой рынок. Тем самым не только были созданы новые промышленные сферы, но и открыты новые рабочие места. «Государство, имеющее сильную экономику, может все», – таким принципом руководствовался Гейдар Алиев. Более трети века государственного строительства, экономического возрождения, политического сознания, политической жизни в современном Азербайджане тесно связаны с именем Гейдара Алиева.



Придя к власти, как Президент Республики, Гейдар Алиев не только добился внутриполитической стабильности в Азербайджане, но и заложил основы экономической независимости страны. Была разработана антикризисная программа для восстановления производства, улучшения финансовой ситуации, привлечения инвестиций.



Нет более трудной дороги, чем дорога независимости. Гейдар Алиев построил независимый Азербайджан



Во всех сферах своей деятельности Гейдар Алиев опирался на принципы обеспечения защиты и укрепления государственной независимости Азербайджанской Республики. С самого начала прихода к власти и до конца своей деятельности он титанически трудился над построением сильного, независимого, правового государства. «Нет более трудной дороги, чем дорога независимости», – понимал великий лидер и все же уверенно вел свой народ по этому пути, развивая социальную, экономическую, культурную и идеологическую сферы общества, одновременно решая внешнеполитические проблемы и проблемы национальной безопасности страны. В 1999 году Совет директоров Кембриджского международного биографического центра за проведение миролюбивой политики и большой вклад в развитие демократии присвоил Гейдару Алиеву звание «Выдающийся деятель XX века».



Есть известная притча, в которой говорится, что мужчина в своей жизни должен сделать три вещи: построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Только тогда можно считать его жизнь состоявшейся. Гейдар Алиев построил страну – независимый Азербайджан, превратил ее в цветущий сад, воспитал достойного приемника, который продолжил путь страны к прогрессу и счастью, политического курса.



Благодаря Гейдару Алиеву, искренне любившего национальную культуру и высоко ценившего мировое культурное наследие, и его последователю нынешнему Президенту Ильхаму Алиеву сегодня Баку стал действующей широкой площадкой межкультурного и межцивилизационного диалога. Азербайджан всегда был страной, где уживались разные религии, культуры и цивилизации. Он был не только географическим, но и культурным мостом между Востоком и Западом. Одним из самых больших достояний и наследий великого общенационального лидера является и то, что сегодня в Азербайджане живут в условиях мира и спокойствия представители разных религий и культур. В кратчайшие сроки, за 25 лет, удалось показать себя как надежного международного партнера, страну, проводящую независимую внешнюю политику, вносящую вклад в региональное развитие, безопасность, стабильность и мультикультурализм.



Азербайджан превратился в авторитетного члена международного сообщества, показал себя как надежный международный партнер, стал гарантом европейской энергетической безопасности и первым представителем от стран Южного Кавказа и средней Азии – непостоянным членом Совета безопасности ООН, инициатором межкультурного диалога разных культур. Он является членом ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Совета Европы, Движения неприсоединения, ГУАМ и ряда других международных структур.



Уверен, что наш идеал и общенациональный лидер Гейдар Алиев гордился бы современным Азербайджаном, а мы каждым ударом сердца должны чтить его заветы и преклоняться перед священной памятью человека, направившего Азербайджан по единственно верному, достойному пути.



Опыт истории многих народов богат яркими примерами того, как в критический временной отрезок национальной истории именно благодаря личности меняется обстановка в стране, консолидируются общество и лучшие его представители для достижения жизненно важных целей. В новейшей истории азербайджанского народа такой личностью был общенациональный лидер Гейдар Алиев — человек, поистине ставший спасителем нации и государственности, личность, своим видением, опытом и делами поднявшаяся над всей системой ценностей и политических ориентиров, существовавших доселе. Он сказал: «государственного строительство очень важно, что не наказать виновного и наказать невиновного».



В результате предпринятых Гейдаром Алиевым шагов на пути к построению независимого и стабильного государства была сформирована Национальная армия, способная стоять на страже национальных интересов Азербайджана, лидер сделал все возможное, чтобы сохранить независимость Азербайджана.



Это поспособствовало не только дальнейшему развитию Азербайджана в сфере экономики, но и позволило осуществлять успешные мероприятия для обеспечения его независимости. Настоящая независимость – это полное обладание своими богатствами. Таким образом, Азербайджан впервые выступил в качестве обладателя своих ресурсов. Азербайджан присоединился к крупным региональным проектам, к системе энергетической безопасности Европы и мира в целом. Все эти мероприятия, осуществленные Гейдаром Алиевым, подготовили благодатную почву для принятия в 1995 году новой Конституции Азербайджанской Республики. Оглядываясь в прошлое, мы можем с уверенностью сказать, что принятие первой национальной Конституции независимого Азербайджанского государства является заслугой великого лидера Гейдара Алиева. Благодаря его дальновидной политике Азербайджан приобрел свою независимость, которая создавалась на традициях государственности и на личном политическом опыте лидера. Созданная Гейдаром Алиевым новоя Конституция стала основным законом, обеспечивающим стабильное развитие Азербайджана на протяжении последующих лет.



Идея азербайджанства — есть залогом сохранения национальной самобытности народа



Разработанная общенациональным лидером идея азербайджанства — это новые парадигмы развития общественного сознания азербайджанского народа. Завещанная общенациональным лидером идея азербайджанства стала идеей всех этнических групп, проживающих в Азербайджане и считающих его своей общей Родиной.



После обретения Азербайджаном государственной независимости Гейдар Алиев основал для азербайджанцев, живущих как в Азербайджане, так и во всем мире, идею азербайджанства. Идея азербайджанства выражается в сохранении национальной самобытности азербайджанского народа, в защите страны от попыток ослабить ее духовно и физически, в укреплении и развитии Азербайджана как унитарного, правового и демократического государства. Азербайджанская национальная идея, как сильнее «оружие», прошла долгий путь деления приоритетов, в ходе которого на начальном этапе появилась религиозная составляющая, в дальнейшем постепенно трансформировавшаяся в культурно-историческую парадигму национального самопознания. Философская наука давно признала, что национальная идея играет важную роль в жизни общества, в политической практике, укрепит и уделит внимание азербайджанской диаспоре за пределами страны. Поэтому каждая нация должна обрести свою национальную идею, иначе ее существование никак не оправдано. В многонациональном государстве национальная идея, чтобы сохранить территориальную целостность, должна учесть интересы всего населения страны, независимо от языкового, этнического и конфессионального различия.



В трудный момент, когда решалась судьба страны, великий сын Азербайджана продемонстрировал свою преданность азербайджанскому народу. Сплотившись вокруг своего лидера, азербайджанцы сумели вытянуть страну из глубокого омута проблем, куда ее втянуло бывшее руководство Республики. По сути, Гейдар Алиев спас от развала страну, в которой за пять лет, с 1988 по 1993 годы, сменилось шесть руководителей. Более того, он восстановил экономику, обеспечил право народа на власть, построил правовое гражданское общество.



Гейдар Алиев считал, что ни одно средство не объединяет народы так, как язык, национально-духовные традиции и ценности. Он хотел, чтобы азербайджанцы, живущие в зарубежных странах, были солидарны, поддерживали друг друга, помогали друг другу, глубоко переживали друг за друга и чтобы вместе соблюдали свои национальные обычаи и традиции, отмечали национальные праздники. «Азербайджанство, — по мнению Гейдара Алиева, — означает сохранение своей национальной принадлежности, сохранение национально-духовных ценностей и вместе с тем обогащение их синтезом, интеграцией с общечеловеческими ценностями, а также обеспечение развития каждого человека».



Полиэтническая природа Азербайджана продуцировала «идею жить вместе», обоснованную еще Аристотелем как высокое этическое чувство зрелости и ответственности народа. В результате политики общенационального лидера Гейдара Алиева в структуру понятия «нация» были включены все коллективные формы самоидентификации: этнические, религиозные, социокультурные, политические и другие. С июня 1993 года национальная идея развивается в формуле национальной независимости и суверенного государства. И сегодня полиэтничность как ценность, которая характеризует современный Азербайджан, развивает новую форму национальной идентификации, отождествляя ее с идеологией «азербайджанства» в широком формате устойчивого развития и укрепления государственной независимости азербайджанской нации. Азербайджанство, как идея, выступает идеалом, который одновременно является и целью, и способом, и формулой национального бытия.



Приверженность основным ценностям Азербайджанства стала объединяющим фактором азербайджанского народа, обеспечивающим общественную стабильность и благополучие, успешность реформ, реализацию национальных интересов в глобальной политике.



Самое мощное алиевское оружие – умение разговаривать с народом



За долгие годы, отделяющие нас от эпохи Гейдара Алиева, было много сказано о его глубоком интеллекте, феноменальной памяти, волевых качествах, но самым мощным алиевским оружием было умение разговаривать с народом так, что каждый гражданин воспринимал сказанное как обращение лично к нему. Тонкий психолог и дипломат, он умел улавливать мельчайшие нюансы настроения собеседника. В центре особого внимания Гейдара Алиева находился азербайджанский язык. Он был твердо убежден в том, что только «родным языком создается каждый народ». Гейдар Алиев добился предоставления азербайджанскому языку статуса государственного языка, что было законодательно закреплено в Конституции 1978 года. В то время такой шаг равнялся героизму. В 2007 году (посмертно) он был удостоен премии тюркского языка имени Ататюрка.



Им всегда руководила безмерная любовь к Родине, к своему народу, стремление видеть его счастливым, живущим в мире и согласии, а также человечность и справедливость. Нет такой сферы, которой бы не коснулись преобразования, начатые Гейдаром Алиевым. Всегда был уверен в том, что «в жизни каждый сам выбирает славу или бесславие, личное благополучие или общественный долг, корыстолюбие или совестливость». Свой выбор он тоже сделал. Являясь безоговорочным лидером народа, он еще при жизни стал живой легендой, завоевав всеобщую любовь и признательность.



Гейдар Алиев и Украина



В свою бытность в высшем руководстве советского правительства Гейдар Алиев сделал очень многое и для Украины. Приведу несколько фактов. В конце 80-х годов в бывшем Советском Союзе возник очередной «великий проект» о соединении Дуная с Днепром. Но это было чревато крупной экологической катастрофой не только для Украины, но и всей Европы. Тогдашний премьер-министр Украины В. Фокин, не найдя поддержки в Москве, обратился за помощью прямо к Гейдару Алиеву, который сумел убедить авторов отказаться от этого проекта. Кроме того, экс-вице премьер министра М.А.Орлик обратился за помощью прямо к Гейдару Алиеву в связи благоустройствами культурных заведении Украины, именно благодаря его заботе Киевская Национальная филармония сегодня так отлично выглядит — он вовремя изыскал необходимые средства на ее реставрацию. Завод «Оболонь» тоже был построен и сдан в эксплуатацию при его содействии. По его же инициативе была построена фабрика детского питания. Гейдар Алиев оказал свою помощь также в строительстве киевского метрополитена.



В Украине всегда с глубоким почтением относились к нему как к выдающемуся государственному деятелю. Его заслуги отмечены высшей наградой украинского государства – орденом Ярослава Мудрого. Гейдар Алиев удостоен звания Почетного гражданина города Киева, Почетного доктора Национальной Академии государственного управления при Президенте Украины. Его именем назван парк в Киеве возле Посольства Азербайджанской Республики в Украине. Даже в Баку в Украинском кругу установлен памятник Гейдару Алиеву.



Во время открытия первого в мире памятника Гейдару Алиеву в Киеве 4 июня 2004 г. Президент Украины Леонид Кучма сказал: «Наши азербайджанские гости, несомненно, знают, что Гейдар переводится с древнетюркского как всадник, скачущий впереди.



Это гордое имя полностью отвечает духу, энергичности и целеустремленности незабываемого Гейдара Алиевича Алиева. В его характере, его стиле работы органично сочетались основательность и прагматичность – с одной стороны, и нетерпимость ко всему отжившему и рутинному – с другой. Он был политиком-реалистом.



Жизнь Гейдара Алиевича стала символом беззаветного служения своему народу. Весь свой талант организатора и дар дипломата он направлял на то, чтобы независимый Азербайджан достиг новых, невиданных в своем развитии высот.



Благодаря его последовательной, взвешенной внешней и внутренней политике были остановлены боевые действия в Нагорном Карабахе, а к решению конфликта привлечено международное сообщество.



Неоднократно убеждался в том, что народ Азербайджана искренне любил Гейдара Алиевича – как отца нации, мудрого и дальновидного политика. Знаю, что эту негасимую любовь и почтение азербайджанцы несут в своем сердце и сегодня.



Особую роль в формировании отношений дружбы, взаимного уважения и поддержки между Украиной и Азербайджаном сыграло то, что Гейдар Алиевич лично уделял неустанное внимание развитию стратегического партнерства между нашими странами, всегда был верным другом Украины.



Благодаря тесному сотрудничеству, нашим странам удалось добиться значительных результатов в промышленном и научно- техническом развитии, в совместной деятельности по созданию транспортных коридоров, соединяющих Европу с Азией, в реализации крупных международных энергетических проектов.



Любовь и уважение к Гейдару Алиевичу не ограничиваются государственными границами Азербайджана.



Огромная заслуга Гейдара Алиевича в том, что Украина и Азербайджанская Республика есть и всегда будут надежными партнерами и верными друзьями.



Для многих нынешних и будущих поколений он останется примером Лидера, воплотившего в себе лучшие качества политика и человека.



Убежден, что памятник ему в украинской столице станет ярким символом искренней дружбы наших стран, братских чувств украинцев к азербайджанскому народу».



Украинская дипломатия, как мне известно, работающая на благо народа и государственности, должна сделать необходимые шаги к урегулированию возникших конфликтов. Например, есть факты, что дружба между Гейдаром Алиевым и Леонидом Кучмой стала полезной для Азербайджана. Мне об этом 2003 г. рассказал доктор технических наук, экс министр обороны Валерий Шмаров. Если бы такой моральной поддержки не было в свое время, то, возможно, Азербайджан распался бы... А это означало одно: войну, оккупированные территории, посягательство соседей на суверенитет Азербайджана. И здесь дружба между лидерами двух стран сыграла большую роль, несмотря на то, что во время визита Леонида Кучмы в Баку была предпринята попытка террористической атаки: агрессоры пытались взорвать мост во время проезда двух президентов. Но опыт Президента Гейдара Алиева смог предотвратить этого. Моральная поддержка украинского Президента помогла Гейдару Алиеву начать диалог с «врагами» и их покровителями, не развалить государство, остановить военные действия…



Когда с востока закрыли нефтяную трубу для Украины, Азербайджан возвратил свой моральный долг, как по этому поводу писал экс-премьер министр Украины Анатолий Кинах, что «Азербайджан не оставил в беде и должным образом помог дружественному государству Украины». Подобных примеров можно привести массу…



Политик подчеркнул, что и нынешний глава Азербайджана Ильхам Алиев сделал все возможное для укрепления азербайджано-украинских отношений. «…Благодаря Гейдару Алиевичу и Ильхаму Гейдаровичу Азербайджану удалось избежать негативных процессов, которые происходили в регионе. Им удалось консолидировать народ для укрепления государства.



Все мы помним, в каком сложном положении была республика в первые годы независимости, но теперь Азербайджан просто не узнать. Ваша страна прошла трудный путь своего развития, и сейчас самое главное – сохранить ту стабильность, которой добилась страна. На примере Украины и других стран можно видеть, как трудно после разного рода потрясений удержать стабильность. Считаю, что вам повезло с руководством».



Ведь очень сложно управлять страной, в которой идут боевые действия и ярко выражено гражданское противостояние.



В свое время в Азербайджане Гейдар Алиев, придя к власти, первым делом решил внутренние проблемы страны по обеспечению мира и безопасности ее граждан. В Украине накопилось много подобных проблем.



Надеемся, в ближайшем будущем мы увидим стабильную и мирную, во всех отраслях активно развивающуюся страну — Украину. Хочется, чтобы в лице лидера народа восторжествовала украинская мудрость… Проверено опытом – нужно быть справедливым как в мыслях — так и быть справедливым в действиях, помогать на деле, поддерживать друг друга в трудную минуту.



Память о Гейдаре Алиеве не гаснет в сердцах азербайджанцев, проживающих как в стране, так и за ее пределами. Именно он сплотил азербайджанский народ, высоко поднял планку идеалов и нравственности, что в свою очередь сделало его образ народным идеалом на все времена. Гейдар Алиев всегда боролся за сохранение национальных нравственных и культурных ценностей, и вместе с тем делал все возможное для их обогащения через интеграцию с общечеловеческими ценностями.



В Украине, далеко от родного края, значение азербайджанской диаспоры очень велико. Поэтому хотел бы выразить свою глубокую признательность всем землякам — украинским азербайджанцам, которые с большой верой, надеждой и любовью представляют азербайджанский народ. Можно гордиться тем, что в начале ХХІ века, благодаря постоянному, личному вниманию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, у нас была очень толерантная диаспора. К сожалению, впоследствии она по каким-то признакам разделилась…



Несмотря на все то, что случилось с нашими земляками, проходят встречи главы диаспорского комитета Азербайджана Фуада Мурадова с представителями диаспоры Украины Талятом Алиевым, Ровшаном Тагиевым и Хикметом Джавадовым, Эльмаром Мамедовым и Эльдаром Тагиевым, Фархадом Туранлы и Мурадом Джафаровым, Олегом Крапивиным и Абулфазом Гасымовым и др. которые демонстрируют толерантность, интеллигентность, патриотизм, предприимчивость, а в целом — служат общенациональной идее азербайджанства.



Не надо забывать вызовы современного мира и приоритеты, история развития азербайджанства демонстрирует, что все наши успехи и достижения связаны с феноменом личности. В основе нашей тесной сплоченности вокруг национального единства и идеологии азербайджанства также стоят многочисленные факторы, который, об этом III и IV съезде азербайджанцев мира, говорил Президента Азербайджана Ильхам Алиев: «…и в каждом выступлении специально касаюсь вопроса о том, что должны оказывать помощь диаспорским организациям. Между диаспорскими организациями и посольствами должны быть прочные связи, и эти связи необходимо укреплять. Потому что, хочу повторить, мы служим одной цели, все мы хотим, чтобы Азербайджан стал еще сильнее. Все мы хотим, чтобы азербайджанцы за рубежом жили спокойно, занимали высокие позиции в странах пребывания и достойно представляли Азербайджан»….



Личные встречи с Гейдаром Алиевым — неизгладимий след в душе на всю жизнь



Замечу не без гордости, что доводилось и мне много раз лично встречаться с этим великим человеком, и даже несколько раз выступать перед ним. Его, тогдашнего руководителя страны, отличали доступность и открытость для общения и в целом доброжелательное отношение к людям. Именно Гейдар Алиев утвердил мою кандидатуру и дал добро на учебу в Бакинской партшколе. После встречи с ним в Ялте, когда как активный член диаспоры, журналист «Халг газети» и слушатель Национальной Академии государственного управления при Президенте Украины подарил ему украинские журналы со своими статьями (Політика і культура. - 2000. - № 32(67). «Батько нації, або Чому мудрий азербайджанский народ звернувся з проханням до Гейдара Алієва взяти на себе відвовідальність за порятунок республики» и «Президент» (№ 6. 2001 г.). «Штрихи до портрета Гейдара Алієва» (на украинском языке), он рекомендовал мою кандидатуру на должность дипломата тогдашнего Министра иностранных дел. Поэтому я считаю себя его учеником.



Есть лишь один источник власти — это народ



Талант и воля — ключевые качества личности Алиева. Высочайшая организованность и требовательность — прежде всего к себе. Умение слушать и слышать одного человека и понимать устремления всех, кого объединяет емкое понятие — «народ», «нация». В нем сочетались пророческая дальновидность большого политика и отвага полководца, глубокая образованность и дарованное природой тонкое эстетическое чувство.



Политологи и журналисты иногда называ¬ли его "мастером власти". В ответ Алиев улыбался и говорил, что есть лишь один источник власти — это народ. Секреты его политического мастерства и долголетия, по его мнению, надо искать в доверии народа, в живом воплощении не просто доверия, но и надежды людей. Надежды на то, что завтра будет мирный счастливый день. Без войны, без беженцев на родной земле, с миром в душе и хлебом в доме. И суть веры в Гейдара Алиева определяется этой надеждой...



Чтобы завоевать всеобщую любовь, не достаточно быть только хорошим политиком, необходимо обладать и исключительными общечеловеческими качествами. «Большую политику нельзя подчинить мелким чувствам и интересам», – в этом был уверен снискавший всенародную любовь Гейдар Алиев. Его неисчерпаемая энергия вселяла в азербайджанский народ веру в обновленный, созидающий, счастливый Азербайджан. Гейдар Алиев никогда не давал неисполнимых обещаний народу, напротив, всегда излагал результаты, которые моли быть достигнуты. Его ключевыми качествами были исключительная честность и твердая воля, а также высочайшая организованность и требовательность, прежде всего к себе, умение слушать и слышать каждого человека.



Человека делают великим его дела



Человека делают великим его дела, но чтобы совершать великие дела, нужно быть не выше людей, нужно быть вместе с ними. Гейдар Алиев прошел тяжелый путь независимости и становления Азербайджана вместе, плечом к плечу, со своим народом, проявив в крайне сложный период невиданную самоотверженность во имя его спасения. Его сердце билось в унисон с сердцами миллионов азербайджанцев.



Он не был просто героем своего времени, он стал человеком-эпохой. Изучение его жизненного пути, исполненного уроками исторического характера и имеющими большое воспитательное значение, наряду с оценкой нашего прошлого, определяет и наш путь в будущее, а именно: жить так, как жил Гейдар Алиев, любить родину так, как это делал он. До сих пор Г.Алиев остается самым популярным и уважаемым политиком и дипломатом Азербайджана.



Фонд Гейдара Алиева выполняет его заветы



Из идеи азербайджанства исходит и деятельность Фонда Гейдара Алиева, который с момента создания осуществляет огромную работу, направленную на пропаганду и развитие духовного достояния и национальной культуры народа. Многогранная деятельность президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой направлена на распространение в обществе, утверждение в общественном сознании национально-духовных идеалов спасения человечества.



Проекты Фонда охватывают как Заветы Гейдара Алиева такие направления: развитие науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, формирование молодого поколения, доведение до мировой общественности истины об Азербайджане. Необходимо отметить, что первой и основной причиной создания Фонда Гейдара Алиева было желание азербайджанского народа выразить любовь и глубокое почтение памяти своего великого сына и общенационального лидера Гейдара Алиева, который по крупинкам собирал и сохранял культурное достояние своего народа. Искусство, литература, музыка, исторические и архитектурные памятники Азербайджана на протяжении веков были символами гуманизма, красоты и духовных ценностей, и они - вечны, как вечны в памяти людей имена тех, кто являлся носителем и хранителем этих ценностей. Для азербайджанцев таким человеком был Гейдар Алиев. Он сыграл огромнейшую роль в формировании идеологии азербайджанства и диаспорской движении, привил азербайджанскому народу гордость за свою нацию, культуру и искусство. «Народ, обладающий высокой культурой, всегда будет идти вперед, будет жить и развиваться», – в этом был уверен Гейдар Алиев.



Международные культурные связи, взаимная культурная интеграция являются одними из основных приоритетов межгосударственной политики Азербайджана. Сегодня Азербайджан демонстрирует собственную модель развития, понимая демократию не как самоцель, а как процесс исторического развития, который каждый народ проходит в преломлении исторического опыта и традиций. Демократизация азербайджанского общества это нескончаемый процесс, который реализуется при условии соблюдения национальных особенностей, независимого государственного строительства и сохранения национальной идентичности. Азербайджанская Республика, таким образом, становится приоритетным фактором информационного обмена и интеллектуального взаимодействия между странами.



Формирование внешнеполитического курса Азербайджана неразрывно связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. Как видно, выбор курса государственности Гейдара Алиева имеет историческое значение. В нем обеспечена тонкая гармония внутренней и внешней политики. Принятие гибких решений в кризисных ситуациях составляет основную суть современного политического управления.



Ильхам Алиев – достойный приемник общенационального лидера



…Обычно, когда говоришь о великом человеке, берешь за основу все сделанное ним в течение жизни. Дела Гейдара Алиева выходят далеко за пределы его жизни, они продолжаются и после смерти. В какое бы время и в какой бы должности не находился Гейдар Алиев, он использовал все возможности во имя процветания и в интересах своего народа. Поэтому его дела бессмертны, а его политика не закончилась вчера и не заканчивается сегодня. Нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев – достойный приемник общенационального лидера, который в силах продолжать его сбалансированную, выражающую интересы всех слоев общества политику, у которого есть испытанная команда и четкая стратегия. Сегодня азербайджанский народ гордится своими достижениями, с каждым днем все более наращивая их, вносит свой вклад в мировую экономику, культуру.



Много ли найдется в политике таких людей, кто бы смог не только так долго удержаться на вершине политического Олимпа, как Гейдар Алиев, но и оставить добрый след в сердцах миллионов людей? Рациональность и мудрость, дальновидность и профессионализм в государственном управлении, решимость и новаторство – несомненно, это те качества, которые помогли Гейдару Алиеву покорить политическую вершину. Однако чтобы покорить человеческие души необходимо гораздо больше. В чем же был его секрет? Наверное, в том, что Гейдар Алиев никогда не прикрывался пустыми лозунгами, не давал невыполнимых обещаний. Он был далек от популизма. Его политика была сложной, но, тем не менее, последовательной и четкой. Она создавала гармонию в сообществе, защищала права и свободу людей, интересы национально-государственной структуры, и наивысшие ценности человека. Среднестатистический азербайджанец видел в Гейдаре Алиеве справедливого, принципиального, неподкупного политика. Этими достоинствами Гейдара Алиева была завоевана душа народа.



Жизненный путь Гейдара Алиева - пример для каждого азербайджанца



…Заслуги Гейдара Алиева перед Азербайджаном и азербайджанским народом настолько велики, что, сколько бы поколений ни сменилось, благодарные потомки всегда будут говорить о нем как об отце нации, общенациональном лидере, выдающейся личности, великом азербайджанце. Его имя – бессмертно, оно уже стало историей, частью азербайджанского народа. О нем всегда будут вспоминать, снимать фильмы, писать книги, его именем будут называть улицы, школы, площади...



Он всегда будет жить в сердцах людей и в сердцах будущих поколений. Жизнь Гейдара Алиева – это часть жизни, прожитая Азербайджаном, его история. Поэтому необходимо изучать жизненный путь этого замечательного человека, который является примером для каждого азербайджанца. 15 лет назад Гейдар Алиев ушел из жизни на вершине своей политической славы, великим руководителем и мудрым человеком. Однако он навсегда остался с нами в своих идеях и планах на будущее. Мы же с полным основанием гордимся общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, поставившим во главе своего курса, прежде всего, цель национального достоинства и самоуважения народа, которые возможны только при полном сплочении нации, ее ответственности и высоком моральном настроении.



…Его миссия была великой спасительной миссией. Его великие дела, созданное им государство, светлые идеи будут жить вечно…

Ариф Джамиль оглу Гулиев, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Национального авиационного университета

Источник: Версии.com