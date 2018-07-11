ВС Армении за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня 97 раз

Подразделения армянских вооруженных сил, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 97 раз.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селах Беркабер, Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селах Гызылгаджилы, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района, в селах Агдам, Мунджуглу Товузского района, в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района Азербайджанской Республики.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Тертерского района, Немирли, Тагибейли, Шихлар, Кенгерли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов Азербайджанской Республики.

С. А., Э.Т.