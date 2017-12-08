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ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Сегодня в 09:42 ~ 1 минута на чтение 56
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 130 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Кемерли, Гызылгаджылы Газахского района, в селах Агдам, Мунджуглу, Гаралар Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

1news.az

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