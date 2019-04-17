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ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций

Сегодня в 10:01 ~ 1 минута на чтение 121
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, с позиций в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Ширванлы, Аджарлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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