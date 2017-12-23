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ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

23 Декабря, 2017 в 09:38 ~ 1 минута на чтение 410
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 143 раза.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

1news.az

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