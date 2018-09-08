1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

ВС Армении нарушили режим прекращения огня 75 раз с использованием крупнокалиберных пулеметов

8 Сентября, 2018 в 11:45 ~ 1 минута на чтение 5886
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 75 раз с использованием крупнокалиберных пулеметов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 75 раз.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны АР, с позиций в селах Шаваршаван, Воскеван Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Мезем и на безымянных высотах Газахского района и Гядабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позицийна безымянных высотах Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Джебраильского районов.

Талыб Бархудаев, Г.Р.

Telegram

5 886

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net