ВС Армении нарушили режим прекращения огня 75 раз с использованием крупнокалиберных пулеметов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 75 раз.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны АР, с позиций в селах Шаваршаван, Воскеван Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Мезем и на безымянных высотах Газахского района и Гядабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позицийна безымянных высотах Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Джебраильского районов.

Талыб Бархудаев, Г.Р.