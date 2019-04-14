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ВС Армении нарушили режим прекращения огня 26 раз

14 Апреля, 2019 в 10:23 ~ 1 минута на чтение 782
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 26 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз.

Как передаёт 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селе Гызылгаджылы Газахского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли Агдамского района, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

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