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ВС Армении нарушили режим прекращения огня 24 раза

Сегодня в 10:30 ~ 1 минута на чтение 276
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 24 раза

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Как передает 1news.az, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.  

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гаймаглы Газахского района, в селе Асрик Джырдахан Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Джебраильского районов.

1news.az

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