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ВС Армении из крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Азербайджанской армии

Сегодня в 09:30 ~ 1 минута на чтение 151
ВС Армении из крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Азербайджанской армии

Подразделения армянских вооруженных сил, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 92 раза.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, с позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селах Кемерли, Ферехли, Гушчу Айрым, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Гаралар Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района Азербайджанской Республики.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Немирли, Тагибейли, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Джебраильского районов Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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