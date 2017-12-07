ВС Армении из крупнокалиберных пулеметов обстреляли азербайджанские позиции

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 155 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, с позиций в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Гызылгаджилы Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Асрик Джирдахан, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Ширванлы, Кенгерли, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.