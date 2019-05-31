ВС Армении 21 раз нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 21 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в частности, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных азербайджанских сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Гарвенд, Марзили Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Тимур Рзаев