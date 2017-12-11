Вручена Нобелевская премия мира – ВИДЕО

Исполнительный директор ICAN в нобелевской лекции призвала ядерные державы отказаться от своих вооружений.

Нобелевская премия мира вручена Международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN, объединяющей неправительственные организации из более че ста стран. Церемония состоялась в Осло.

Исполнительный директор ICAN гражданка Швеции Беатрис Фин в нобелевской лекции призвала ядерные державы отказаться от своих вооружений. "История ядерного оружия закончится, и от нас зависит, каким будет это завершение. Произойдет одно из двух — либо исчезнет ядерное оружие, либо исчезнем мы. Единственный рациональный план действий — прекратить жить в условиях, когда для взаимного уничтожения потребуется лишь чья-то импульсивная вспышка гнева", — сказала она.

Активистка ICAN 85-летняя японка Сэцуко Тэрлоу подростком пережила атомную бомбардировку Хиросимы авиацией США. В своей нобелевской лекции она рассказала, как пыталась выбраться из-под обломков, и назвала Договор о запрещении ядерного оружия светом, к которому нужно стремитсья также, как она стремилась к тому, чтобы выжить:"Всем, кто находится в зале, всем кто слышит меня сейчас во всем мире, я повторю слова, которые я слышала тогда в разрушенной Хиросиме: не сдавайся, продолжай, не останавливайся. стремись к свету".

На церемонии не присутствовали послы ряда ядерных держав, включая Россию, кторые считают, что данный договор провоцирует дополнительные разногласия и наносит ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия.

euronews.com