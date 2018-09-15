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Врио первого зампредседателя правительства Дагестана: Планируется поездка Владимира Васильева в Азербайджан

Сегодня в 11:56 ~ 1 минута на чтение 294
Врио первого зампредседателя правительства Дагестана: Планируется поездка Владимира Васильева в Азербайджан

«Между Азербайджаном и Дагестаном всегда были самые теплые братские отношения».

Об этом корреспонденту 1news.az заявил врио первого заместителя председателя правительства Республики Дагестан Российской Федерации Анатолий Карибов.

«Мы неоднократно посещали Баку – проводили Дни дружбы, культуры, туристические выставки и ярмарки, совершали визиты правительственные делегации. Я принимал участие во многих мероприятиях. Это все будет не только продолжаться, но и будут приложены максимальные усилия для того, чтобы эти контакты развивались на благо двух братских народов», - отметил А.Карибов.

Он также отметил, что по дипломатическим каналам ведутся переговоры относительно визита главы Республики Дагестан в Азербайджан.

«Планируется поездка Владимира Васильева в Азербайджан», -  подчеркнул врио первого заместителя председателя правительства РД Анатолий Карибов.

Рустам Азимов,

Дагестан

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