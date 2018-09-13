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Врачи спасли 10-летнего мальчика, который упал с дерева головой на шампур - ФОТО

Сегодня в 11:00 ~ 1 минута на чтение 346
Врачи спасли 10-летнего мальчика, который упал с дерева головой на шампур - ФОТО
10-летнему Ксавьеру Каннингему из Миссури, США, крупно повезло — металлический стержень не повредил ни мозг, ни артерии, и врачи успешно извлекли предмет.

Ребёнок поднимался по лестнице, чтобы поиграть в домике на дереве, когда его внезапно атаковал рой ос, в результате чего Ксавьер кинулся бежать. Пытаясь спастись, мальчик упал на землю и угодил лицом прямо на торчащий 30-сантиметровый шампур, пишет The Sun.

Тот прошёл до самого затылка, но таким образом, что обошёл все важные внутренние части головы. Родители мальчика называют это не меньше чем чудом. Если бы он ненамного сместился, Ксавьера ждала бы верная смерть.

Ребёнка срочно доставили в больницу в Канзасе, где в ходе длительной операции врачам удалось успешно извлечь металлический стержень. Мальчик уже пришёл в себя и даже поиграл в приставку и пошутил с родителями. Медики надеются на его быстрое восстановление и вскоре планируют отпустить домой.

"Он прошёл, не задев полушария и ствол головного мозга, черепные нервы — всё важное в голове", - сказал Шеннон Миллер, отец Ксавьера.

Life

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