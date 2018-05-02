Не хватает дошкольных образовательных учреждений в районах и селах.

Как сообщает 1news.az, об этом на заседании парламентского комитета по науке и образованию заявила депутат Говхар Бахшалиева.

«Родители говорят, что не знают, куда отправить своих детей. Потом директора школ не принимают этих детей, потому что они не ходили в детский сад», - сказала она.

В свою очередь, председатель комитета Иса Габиббейли указал, что отправлять ребенка в детский сад не обязательно.

«Однако работающие родители могут отправить детей в детский сад в возрасте одного года», - сказал он, отметив при этом, что не во всех регионах есть возможности принимать детей в детский сад в возрасте одного года.

И.Габиббейли отметил, что когда был принят закон «Об образовании» в 2009 году, сеть учреждений дошкольного образования в стране была слабой.

«Поэтому тогда было бы неверно указывать возраст для ребенка в один год для привлечения к дошкольному образованию. Но сейчас сеть расширилась. Увеличилось количество дошкольных образовательных учреждений. Впредь во всех строящихся в Баку многоэтажных зданиях на первом этаже будет предусмотрен детский сад», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.