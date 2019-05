Впервые в истории женщина возглавила правительство Австрии - ФОТО

Судья Бригитте Бирляйн стала канцлером переходного правительства Австрии, в четверг на эту должность ее назначил президент страны Александр ван дер Беллен.

"Прошедшие дни были непростыми для нашей республики. Мы в каком-то смысле вошли на новую территорию. Однако хорошая новость заключается в том, что мы вошли на эту новую территорию с самой точной картой", - написал Ван дер Беллен в своем твиттере после объявления о назначении Бирляйн.

69-летняя Бирляйн будет возглавлять правительство до сентября, когда в Австрии пройдут парламентские выборы.

Она стала первой в истории женщиной, возглавившей австрийское правительство.

В понедельник парламент Австрии выразил недоверие правительству Себастиана Курца на фоне политического скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Interfax

In unserer Verfassung ist grundgelegt, dass an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen, der Bundespräsident eine Person als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin auszusuchen hat. Brigitte #Bierlein wird von mir zur #Bundeskanzlerin der Republik #Österreich ernannt. (1/3) pic.twitter.com/DlnX6wunDh — A. Van der Bellen (@vanderbellen) 30 мая 2019 г.