Впервые в Бакметрополитене: Женщина-машинист будет водить поезда - ФОТО

Впервые в 52-летней истории Бакинского метрополитена женщина принята на работу машинистом электропоезда.

Как сообщает 1news.az, Гюнай Хабибли прошла серьезный отбор – на эту вакансию претендовали 10 женщин, из них были отобрано трое лучших, но только Гюнай была принята на должность машиниста.

Как заявила сама Г.Хабибли, ранее она работала дежурной на станции метро «Мемар Аджеми», а затем записалась на курсы машинистов. Перед началом обучения она прошла строгую медицинскую и психологическую комиссии, а в ходе обучения показала высокие результаты.

«Я горжусь своей работой, и горжусь тем, что я первая в Бакметрополитене женщина-машинист», - подчеркнула Гюнай Хабибли.

Отметим, что специально для новых машинистов метро создана и новая форма.

Тимур Рзаев

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