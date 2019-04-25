Впечатляющие персонажи современной армянской историографии

Историк, публикующий свои материалы под псевдонимом Eldar Guinnes, на своей странице в Facebook опубликовал материал, в котором затронул тему «ценностей» современной армянской историографии, действующей, как пишет сам автор, «не в интересах науки, а в зависимости от текущей политической конъюнктуры, и в пропагандистских целях подвергающей историю беззастенчивой ревизии».

В своей публикации под заголовком «Портреты» автор рассказывает об одном впечатляющем персонаже армянской историографии.

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«ПОРТРЕТЫ

Еще несколько слов о «ценности» современной армянской историографии, действующей не в интересах науки, а в зависимости от текущей политической конъюнктуры, и в пропагандистских целях подвергающей историю беззастенчивой ревизии. В этом задействованы все – от историков-маргиналов до историков, обвешанных научными регалиями. В этом деле разница между ними не прослеживается.

Об одном из них я хочу рассказать.

Есть в армяно-карабагском руководстве оккупационного режима один впечатляющий персонаж. Зовут его Давид Бабаян.

Он – руководитель «Главного информационного управления Аппарата Президента НКР — заместитель руководителя Аппарата Президента НКР», ну или пресс-секретарь главы оккупационного режима Бако Саакяна.

Вот немного о нем: был начальником отдела Политического программирования (?) политического управления (?) «МИД НКР», участвовал в какой-то «Группе планирования», был помощником «президента НКР».

Преподает, читает лекции по политологии и основам дипломатии (?) в «Арцахском университете». Интересно, каким «основам дипломатии» могут обучать тех, кто за пределами оккупированной территории Азербайджана передвигается и идентифицируется только по паспортам другого государства - Армении?

Он - выпускник Ереванского института народного хозяйства.

В 1997-1998 гг. Бабаян проходил годичный курс обучения в магистратуре американского Центрально-Европейского университета (Будапешт), финансируемого Соросом. Дипломную работу с первого раза ему защитить не удалось: его уличили в плагиате (Бабаян у кого-то и что-то списал или позаимствовал чужие мысли) и поставили «fail» (неуд). Через год он прислал по электронной почте новый вариант, и его все-таки зачли.

В процессе обучения уделял повышенное внимание девушкам, но, ухаживая по-деревенски, взаимности не имел и сильно от этого страдал. Одна россиянка из Питера пожаловалась на него, обвинив в сексуальных домогательствах, но хода делу не дали и оргвыводов для Бабаяна не сделали, так как девушка, не желая компрометирующей огласки, отозвала жалобу.

Сокурсники вспоминают, что 28 мая 1998 г. он получил по заслугам от каких-то азербайджанских стажеров, которые отмечали день независимости со своими грузинскими товарищами, а Бабаян попался под горячую руку с каким-то неуместным комментарием.

Давид Бабаян не только высокопоставленный функционер оккупационного режима, он еще и армянский ученый. И даже доктор наук. Защитил диссертации – кандидатскую (2005) и докторскую (2018), понятное дело, в Армении - в Институте востоковедения Национальной академии наук Республики Армения. Как помним, за пределами Армении ему не удалось защитить даже дипломную работу. Это к вопросу об академическом уровне Института востоковедения НАН РА.

Он написал несколько сочинений вот с такими названиями: «Проблема воды в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта», Степанакерт, 2007; «Политическая история Карабахского ханства в контексте арцахской дипломатии XVIII века», Ереван, 2007; «Роль и место Армянского нагорья в библейской геополитике», Ереван, 2015; «Гидрополитика азербайджано-карабахского конфликта», Москва-Ереван, 2019.

Наукообразие названий его сочинений впечатляет. Но, к сожалению, я знаком только с одним. А жаль. Ведь мог бы обогатить багаж своих скромных знаний, например, сведениями о «гидрополитике» и «библейской геополитике». Из «библейской геополитики» есть только много говорящий за себя отрывок, в котором рассказывается о грехопадении Адама и Евы, которое произошло в армянском селе Чартар в Нагорном Карабахе: «Хотелось бы привести весьма интересную легенду, которая более конкретизирует само место грехопадения перволюдей. В Арцахе нет человека, который не знал бы село Чартар, которое является одним из самых больших населенных пунктов НКР и которое дало многих известных людей... Именно здесь, как говорится в одном из преданий, змий искусил прародителей, и поэтому данная местность получила название «чар тарав», т.е. место, где зло завлекло, искусило людей. Правда, согласно той же легенде, потомки Адама и Евы возвратились туда с тем, чтобы своим благочестием смыть грех предков». Комментарии излишни.

А теперь поговорим об «арцахской дипломатии в XVIII веке». Давид Бабаян пишет об «арцахской дипломатии 18-го века»!!! Книга рекомендована в качестве учебного пособия в их учебных заведениях!!!

Прочтите внимательно аннотацию к сочинению Бабаяна – в ней все сказано: «В данной монографии выдвигается гипотеза относительно того, что создание Карабахского ханства во главе с предводителем тюркского племени джеваншир было глубоко продуманным дипломатическим шагом, причем данный шаг по политическим мотивам был так тщательно завуалирован, что до сих пор не только в армянской исторической науке, но и в народном сознании, события, происходившие во второй половине XVIII века, имеют вышеуказанную одностороннюю направленность. Рассмотрение создания Карабахского ханства с этой точки зрения позволяет взглянуть на Карабахское ханство с совершенно иного, более близкого к реальности ракурса».

Как следует из аннотации, сочинение было написано «на базе источников и исследований на армянском, русском, английском и азербайджанском языках. Использовались также грузинские источники XVIII века. Были использованы архивные материалы, официальные документы, информация из печатных источников (книги, материалы форумов, публикации в средствах массовой информации), интернет-ресурсы, а также данные, полученные во время частных встреч и бесед».

И все это для того, чтобы сочинить абсурд. Больше всего из числа источников впечатляют «данные, полученные во время частных встреч и бесед» и из «материалов форумов, публикаций в СМИ». Прослеживается сугубо научный подход.

И далее: «Методической основой исследований вышеуказанных процессов предстают научная объективность и историзм (!!!). Только посредством этого можно подходить к тем или иным явлениям исключительно с научной точки зрения, без какой-либо эмоциональной составляющей. В исследовании применялись сравнительно-исторические, историко-аналитические, а также междисциплинарные методы исследований, которые дают возможность рассматривать различные аспекты в рамках единой системы».

Резюмируем: этот «арцахский историк», используя «сравнительно-исторические, историко-аналитические, а также междисциплинарные методы исследования» и «подходя к тем или иным явлениям исключительно с научной точки зрения» «доказывает», что карабахский Панах Али-хан и его сын Ибрагим-хан были на самом деле армянскими агентами, ставленниками армянских меликов, которые возвели их на ханство и манипулировали ими, чтобы сохранить «армянскую государственность»!!! Впечатляет, не правда ли?!

Мне трудно комментировать подобный абсурд, который смог родиться в этой «арцахской голове», и который мог быть высоко оценен только в Институте востоковедения НАН РА.

Добавлю только, что главным научным редактором этого очевидного антинаучного абсурда является доктор исторических наук, заместитель директора Института востоковедения Национальной академии наук Республики Армения Павел Чобанян!!! И это не удивляет.

Конечно же, никакой «армянской государственности» в Карабахе не было и в помине. Панах Али-хан, а затем Ибрагим-хан силой оружия добились своего полного контроля в Карабахе и держали в абсолютном повиновении проживающее там христианское население. Ну, вот не получилось меликам сохранить «армянскую государственность» в Карабахе, которой никогда и не было. Наверное, потому, что этот «дипломатический шаг» армянских меликов был, по словам Бабаяна, настолько завуалирован, что только спустя 250 лет он, «советник президента» Б.Саакяна, смог докопаться до его сути.

А теперь краткий исторический ликбез для доктора исторических наук Давида Бабаяна касательно избранной им темы «армянской государственности в Карабахе».

Вот такое оно было – недостающее и вдруг «найденное» карабахское звено «в беспрерывной армянской государственности»!!!!!

А в качестве дополнительного доказательства я упомяну первоисточник, в котором приводятся тексты просительных писем армянских меликов Джумшида Варандинского и Фридона Гюлистанского к российскому императору с просьбой спасти их от преследований и насилия со стороны «армянского ставленника» Ибрагим-хана. И он им помог – дал им российское покровительство в Грузии, подальше от Карабаха: «…Всемилостивейше определили вам на поправление состояния вашего пенсион…». (Акты кавказской археографической комиссии, том 1, документы №№ 871-873, 875, Тифлис, 1866) .

Для обогащения своих знаний по теме Бабаян также может ознакомиться с работами Мирзы Джамала Джеваншира Карабагского, везиря двух последних карабахских ханов, современника и очевидца описываемых им событий («История Карабаха» , и армянского литератора Раффи, изучавшего историю Карабаха («Меликства Хамсы». Возможно, после ознакомления с ними он умерит свой пыл в создании фантастических версий истории нашего края.

Если доктор исторических наук из нашего Нагорного Карабаха Давид Бабаян в чем-то не согласен со мной - простым любителем истории, то он всегда может найти меня в Фейсбуке, чтобы привести доказательства собственной правоты. А мы заодно протестируем качество ученых степеней, присуждаемых в армянской академии наук».

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