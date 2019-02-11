«Возвращение в Эдем»: В Баку состоялся дебютный показ Mirana Atelier alta Moda - ФОТО

8 февраля в Four Seasons Hotel Baku с большим успехом прошел дебютный показ азербайджанского дизайнера Мираны Гумбатовой, являющейся создателем и креативным директором бренда Mirana Atelier alta Moda.

Мирана Гумбатова занимается модой профессионально – два года она обучалась на модельера в Московском государственном текстильном университете, после чего поступила в институт Marangoni, расположенный в одной из модных столиц мира - городе Милан. Marangoni – современная кузница профессиональных кадров для мира моды, в которую со своей дебютной коллекцией ярко влилась Мирана Гумбатова.

Название дебютной коллекции Back to Edem («Возвращение в Эдем») связано с одним из платьев, о котором дизайнер рассказывает следующее: «Финальное платье показа задало тон всей коллекции, именно работая над ним, я придумала название и в целом весь концепт. Платье разрисовано в тематике сотворения мира, на рисунке можно увидеть и райский сад, и Адама, и Еву. Цветы, перья, бабочки – все это отражено и прослеживается в моей коллекции».

Дизайнер отмечает, что Back to Edem целиком и полностью отражает ее внутренний мир и модный вкус: «Я сделала то, что бы с удовольствием носила сама. И это мое видение высокой моды, и мне приятно осознавать, судя по многочисленным позитивным отзывам, что все у меня получилось».

Стоит подчеркнуть, что в пошиве коллекции использовались исключительно натуральные ткани итальянского производства, большинство из которых были созданы вручную эксклюзивно для Mirana Atelier alta Moda.

Эксклюзивность – одна из основных черт Mirana Atelier alta Moda, так же как и индивидуальность, качество, комфорт и красота, являющиеся основами модной философии данного бренда.

«Я предлагаю и создаю немного другой для Баку модный формат, основа которого эксклюзивность», - подчеркивает дизайнер Мирана Гумбатова, которая, помимо создания сезонных и капсульных коллекций, также будет заниматься и индивидуальным пошивом.

Как прошел показ коллекции Back to Edem в Four Seasons Hotel Baku, встреченной гостями мероприятия на ура, можно увидеть в фоторепортаже, представленном ниже.

Более подробную информацию о Mirana Atelier alta Moda можно получить в социальной сети Instagram, подписавшись на страницу @mirana_atelier_alta_moda.

Ателье и шоурум Mirana Atelier alta Moda расположен в центре Баку по адресу: улица Афияддина Джалилова, 69А (первый этаж Azure Rezidence); контактный номер: +99455 797-00-99.

Фото: Вюсал Вердиев

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