Возвращение Рэмбо: 72-летний Сильвестр Сталлоне вновь сыграет ветерана Вьетнамской войны - ФОТО

Голливудский киноактер Сильвестр Сталлоне поделился в социальной сети Instagram кадрами со съемок боевика «Рэмбо 5» - заключительного фильма о вымышленном ветеране Вьетнама Джоне Рэмбо.

Судя по кадрам со съемочной площадки, постаревший Дж.Рэмбо превратился в фермера и выглядит соответствующим образом – как сообщает 1news.az со ссылкой на Kinopoisk.ru, cценарий пятого фильма написали Мэттью Сирюльник и Дэвид Морелл совместно со C.Сталлоне.

По сценарию, живущий мирно на ранчо Рэмбо будет вынужден вернуться в строй, после того как неизвестные похитят дочь одного из его друзей – герой С.Сталлоне возьмется за оружие и отправится в самое пекло, в Мексику, где ему предстоит сразиться с одним из самых жестоких и могущественных мексиканских наркокартелей.

Изначально считалось, что актер лично поставит картину, но в итоге режиссерское кресло он разделит с Адрианом Грюнбергом.

Точная дата выхода «Рэмбо 5» пока не объявлена, но фильм ожидается в мировом кинопрокате в 2019 году.

Первая часть популярной экшен-франшизы о Рэмбо увидела свет в 1982 году. Экранизация романа Дэвида Моррелла «Первая кровь» оказалась невероятно популярной и собрала в прокате 125 млн долларов при бюджете в 15 млн долларов.

Успех картины породил несколько сиквелов, последний из которых вышел в 2008 году.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @officialslystallone, Kinopoisk.ru