Возрождение легенды в новом формате: В Баку вновь открывается клуб «1033» - ФОТО

15 декабря по адресу: Тбилисский проспект, 27 откроет свои двери ночной клуб «1033», возвращение которого вызвало огромный резонанс среди бакинских клабберов и пользователей социальных сетей.

Именно клуб «1033» в свое время дал старт клубному движению в Баку, и об этом заведении до сих пор многие вспоминают с большой теплотой и, конечно же, любовью и ностальгией, рассказывая друзьям о проходивших там легендарных грандиозных вечеринках, которые оставили в памяти невероятные впечатления и воспоминания на всю жизнь. Спешим обрадовать всех ностальгирующих по этому заведению клабберов – «1033» совсем скоро возвращается в клубную жизнь азербайджанской столицы, легендарное заведение возрождается в новом формате по новому адресу.

«Место для настоящих клабберов» именно таков слоган нового клуба «1033», который откроет свои двери 15 декабря по адресу Тбилисский проспект, 27 в ASK Plaza – отметим, что клуб занимает огромную площадь и впечатлит своей масштабностью и размахом всех клабберов.

Подробности предстоящей вечеринки, посвященной open doors, известны. В ней примут участие представители old school, главные звезды легендарного «1033» - приглашенный из Дубая DJ Shock, суперзвезда азербайджанского рэпа Эльшад Хосе и специальный гость, имя которого пока держится в строжайшем секрете, но он отлично известен и любим всеми, для кого в свое время «1033» был родным домом. Приглашение именно DJ Shock’а, рэпера Эльшада Хосе и специального гостя на вечеринку 15 декабря связано с тем, что эти люди вызывают прямую ассоциацию с легендарным клубом и были его неотъемлемой частью на протяжении всей его клубной деятельности.

«Я сам являюсь представителем так называемого old school, который тусовался в легендарном «1033» и видел все эту грандиозность своими глазами, играя активную роль в жизни клуба в то время. Это стало одним из факторов того, что именно я возглавлю новый «1033», в котором каждый из людей моего поколения вспомнит свою молодость, а новое поколение увидит возрождение легендарного клуба, о котором, я уверен, они слышали очень много и только хорошее. Новый формат, новый адрес, новая команда, но мы сделали и будем делать все, чтобы новым «1033» оставались довольны все», - отмечает управляющий клубом Анар Назаров.

Также в вечеринке примут участие азербайджанская звезда «Евровидения», победитель O ses Turkiye Эльнур Гусейнов, Dj Kanan Drums и резиденты клуба DJ Ed и Dj Rafo. Всех приглашенных гостей ждут феерическое танцевальное шоу от специально приглашенных из-за рубежа танцовщиц и множество интересных сюрпризов от организаторов мероприятия.

Instagram - https://www.instagram.com/1033baku/

Контактный номер +994518001033.

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