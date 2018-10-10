В Баку возобновляется деятельность пунктов обмена валюты (exchange).

Как заявил депутат, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов, сокращение таких пунктов стало проблемой и по этому поводу неоднократно высказывались претензии, сообщает abc.az.

«Недавно я говорил на эту тему с исполнительным директором Палаты по надзору за финансовыми рынками и получил информацию о том, что в ближайшие дни начнут действовать новые пункты в местах скопления людей, в крупных торговых центрах, на железнодорожном вокзале, автовокзале, в аэропорту и т.д.», - сказал депутат.

На днях депутат Вахид Ахмедов обвинил уже бывшего председателя Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками в бездеятельности и в том, что он приписал себе высокую зарплату (65 тыс. манатов), но не выполнял своих обязательств.

С января 2016 года пункты обмена валюты в Азербайджане могли действовать только при банках и отделениях почты. Такое решение было обосновано борьбой с нелегальной продажей валюты, а также искусственным завышением цен на фоне двойной девальвации.

А.А.