Возобновлена работа Азербайджанской ТЭС. Факты о крупнейшей электростанции страны

«Азербайджанская теплоэлектростанция» (ТЭС), авария на которой в ночь на 3 июля привела к прекращению подачи электроэнергии в 39 городов и районов страны, включая Баку и Гянджу, днем 4 июля возобновила свою работу, сообщил глава пресс-службы ОАО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы.

Это стало возможным благодаря налаживанию в штатном режиме работы пострадавших четырех энергоблоков. Авария стала следствием длящейся несколько дней аномальной жары, приведшей к резкому росту потребления электроэнергии (примерно на 40%) и сбою в работе электрического оборудования подстанции Азербайджанской ТЭС.

«В настоящее время ситуация с энергоснабжением Азербайджана стабильная и удовлетворительная», - отметил Я.Бабанлы.

Азербайджанская ТЭС, расположенная близ Мингячевира, является флагманом электроэнергетической системы Азербайджана, и вырабатывает до 50% электроэнергии страны.

Мощность Азербайджанской ТЭС (ранее она называлась ГРЭС) – 2,4 тыс. мегаватт (8 блоков по 300 мегаватт каждый) и она является одним из крупнейших энергообъектов на Южном Кавказе.

О ее роли в энергоснабжении страны нагляднее всего говорят цифры.

На Азербайджанскую ТЭС приходится треть от всей мощности энергосистемы Азербайджана, в настоящее время оцениваемой почти в 7,2 тыс МВт (без учета альтернативных источников электроэнергии).

Она входит в число 7 газотурбинных электростанций страны (одна из них расположена в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) и несет половину нагрузки таких станций.

Азербайджанская ТЭС работает на газе и мазуте.

Близ нее расположена Мингячевирская гидроэлектростанция мощностью 424,6 МВт. В Азербайджане действуют 17 водных ГЭС.

Также в стране действуют 6 модульных электростанций суммарной мощностью 770 МВт, одна электростанция работает на солнечной энергии (в НАР).

Энергию ветра используют станции «Азеришыг» в Yeni Yaşma и Şurabad, станции Госагентства по альтернативным источникам энергии – в Гобустане и станция «Alten Group».

Автономными энергоблоками в Азербайджане обеспечены объекты по проектам BP, морские объекты SOCAR, а также предприятия Azersun Holding, в том числе Имишлинский сахарный завод.

В Азербайджане есть малые водные электростанции – Муган, Шеки и Чичекли.

С учетом всех энерговырабатывающих объектов суммарная мощность энергосистемы Азербайджана превышает 8 тыс. МВт.

Факты об Азербайджанской ТЭС

Строительство данной станции началось в 1974 году. Первый энергоблок мощностью 300 МВт был сдан в эксплуатацию в 1981 году.

На станции регулярно проводились профилактические и наладочные работы с целью улучшения рационального функционирования оборудования, повышения уровня эксплуатации энергопередающих и распределяющих систем.

На Азербайджанской ТЭС были активные работы по реконструкции энергоблоков с целью эффективного использования топлива (7 блоков - китайской компанией СNЕЕС, один блок – российскими «Силовыми машинами»).

Только в 2017 году на ремонт и техническое обслуживание станции ушло 4,556 млн манатов (рост на 6,45% к 2016 году).

В прошлом году расходы на топливо по ЗАО «Азербайджанская ТЭС» удвоились к 2016 году и составили 301,358 млн манатов.

Расходы на амортизацию оборудования выросли на 1,7% до 28,817 млн манатов.

В 2017 году доходы ЗАО от продажи электроэнергии составили 344,455 млн манатов, что на 85,7% больше показателя 2016 года.

Несмотря на это, судя по финансовому отчету акционерного общества «Азербайджанская ТЭС», она работала в убыток, в частности, в связи с наличием крупных обязательств (228,696 млн манатов, рост за год почти на 44%), роста финансовых расходов и выплат налогов.

Операционный убыток станции по итогам 2017 года составил 1,116 млн манатов.

Чистый убыток ЗАО (после налоговых выплат) - 3,883 млн манатов.

Суммарные активы «Азербайджанской ТЭС» к началу 2018 года составили 556,4 млн манатов (рост за год на 13,4%).

Общий капитал сократился на 1,2% до 327,704 млн манатов, уставный капитал - 5,108 млн манатов.

Правительство Азербайджана старается предоставлять дотации важным энергообъектам и компаниям.

Лада Евграшина, Г.Р.