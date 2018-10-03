Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, подозреваемых в незаконном требовании денег у граждан в центре «ASAN xidmət»

В последние годы достигнуты значимые продвижения в работе, успешно выполняемой в рамках комплексных реформ, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в частности, в создании гибкого и эффективного государственного механизма, обеспечивающего стабильность в стране и соответствующего происходящим изменениям, справедливой и прозрачной кадровой политике в государственном управлении, избрании и размещении опытных и интеллектуальных государственных служащих конкурсным путем, развитии отношений между государственными и профессиональными структурами в вопросе занятости граждан, подготовке профессиональных и компетентных кадров во всех сферах, обеспечении прозрачности и компетентности в продвижении по службе.

Наряду с этим, наблюдаются случаи злоупотребления некоторыми лицами государственной поддержкой в сфере усовершенствования и повышения эффективности государственного управления на основе прозрачных процедур.

В поступившем в АЗЕРТАДЖ совместном сообщении пресс-служб Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Генеральной прокуратуры отмечается, что на основании поступившего в Генеральную прокуратуру гражданского обращения о незаконном требовании денег у граждан в связи с приемом на работу в центре «ASAN xidmət» номер 1 в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного Кодекса.

В результате расследования, проведенного совместно с Государственным агентством, выявлены основательные подозрения в том, что Нуреддин Гулиев, Закир Мамедов и Ясин Мамедов в качестве групп лиц убедили своих отдельных знакомых в том, что дав взятку должностному лицу, смогут добиться принятия их на работу в центре « ASAN xidmət» в обход конкурса и собеседования, объявленных Комиссией по вопросам государственной службы, и путем мошенничества получили 20 тысяч манатов и подстрекали других к даче взятки.

Кроме того, в ходе следствия было выявлено, что Н.Гулиев, используя служебное положение, в сговоре с учредителями ООО «Ayla LTD» и ООО «Elvin İnşaat Servis» Адалятом Заидовым и Рауфом Азизовым, пообещав Магерраму Алиеву 100 тысяч манатов после того, как его дом будет отдан в залог банку, сказали, что он должен предварительно перечислить банку 15 тысяч манатов, и возникли основательные подозрения в том, что путем мошенничества при их посредничестве у последнего были взяты деньги в данном размере.

В ходе следствия также возникли подозрения в том, что Н.Гулиев, обманув Ильгара Гадимова, что нуждается в деньгах для реализации совместного с А.Заидовым и Р.Азизовым строительного проекта, вновь прибег к мошенничеству и получил 18 тысяч манатов.

По делу Н.Гулиеву, З.Мамедову и Я.Мамедову предъявлено обвинение и в их отношении судебным решением избрана мера пресечения в виде ареста по статьям Уголовного Кодекса 178.2.1 (мошенничество группой лиц по предварительному сговору), 178.2.2 (повторное мошенничество), 178.2.3 (мошенничество с использованием служебного положения), 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) и 32.4, 312.2 (подстрекательство к даче взятки). Учтено отбывание наказания Я.Мамедовым в учреждении отбывания наказания номер 9 Пенитенциарной службы Министерства юстиции, а в отношении А.Заидова предъявлено обвинение по статьям 178.2.1, 178.2.3, 178.2.4 Уголовного Кодекса и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Из-за уклонения от следствия в отношении Р.Азизова объявлен розыск и из материалов уголовного дела последнего выделено в производство другое уголовное дело. Завершившееся следствие в отношении других направлено для рассмотрения по назначению в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В настоящее время с полным и всесторонним расследованием незаконных случаев, продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по определению охвата деяний виновных лиц, а также обеспечению возмещения нанесенного ущерба.

Обращаясь к гражданам страны, Государственное агентство по услугам гражданам и социальным инновациям заявляет, что прием на работу в Государственное агентство и центры «ASAN xidmət» при нем проводится прозрачно и в соответствии с законодательством. Обращаясь к гражданам, Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики заявляет, что если они столкнулись со случаями требования взятки и других противозаконных действий этих лиц, просьба незамедлительно сообщить в координационный центр «Горячая линия» номер 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре или по номерам 361-11-76, 361-11-48.