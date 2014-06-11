Возбуждено уголовное дело против водителя, оклеветавшего Дорожную полицию Баку - ВИДЕО

Возбуждено уголовное дело против водителя Теймура Мардан оглу Керимова, распространившего в соцсетях клеветнический видеоролик «Sürücüdən qaçan yol polisi» о Дорожной полиции Баку.

Как сообщает 1news.az, уголовное дело возбуждено по статье 147.2 9 («Публичное распространение обвинений в совершении тяжких и особо тяжких преступлений») Уголовного кодекса АР.

Следствие по уголовному делу уже завершено, и оно направлено на рассмотрение в Насиминский районный суд Баку.

Отметим, что Т.Керимов утверждает, что инспекторы Дорожной полиции Баку безосновательно оштрафовали его и нарушили правила дорожного движения, создав аварийную ситуацию.

В свою очередь, заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, комментируя ситуацию, заявил 1news.az, что Т.Керимов лжет.

«Теймур Мардан оглу Керимов, водитель автомобиля марки Opel Astra (госномер 99-MT-608) 18 августа 2018 года был остановлен сотрудником Дорожной полиции на перекрестке улиц Джафара Хандана и Шовкет Мамедовой за грубое нарушение правил дорожного движения.

После этого за нарушение правил проезда перекрестков в отношении водителя был составлен протокол İXP №1986233 по статье 327.2-й Кодекса об административных правонарушениях АР.

При составлении протокола водитель автомобиля Mercedes, которому Теймур Керимов не уступил дорогу, также заявил инспектору об этом. Но Теймур Керимов не согласился с этими доводами и стал снимать действия инспектора на камеру телефона, заявив, что распространит их в соцсетях. Тем самым он хотел бросить тень на работу Дорожной полиции своей клеветой и оправдать себя», - подчеркнул В.Асадов.

Тимур Рзаев, Г.Р.