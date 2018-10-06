Войска химзащиты Азербайджана переводят спецтехнику на осенне-зимний период – ФОТО - ВИДЕО

В воинских частях Войск химической защиты подготавливают вооружение и технику к эксплуатации в осенне-зимний период.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Минобороны АР, основная цель занятий, проводимых в различных учебных точках, - практическая демонстрация объема и последовательности работ, которые военнослужащим предстоит выполнить в ходе сезонного обслуживания специальной техники, а также совершенствование знаний и навыков личного состава в этой сфере.

В ходе занятий, проведенных на строевом плацу и в парке воинской части, технический состав выполнил задачи, поставленные перед ним.

Талыб Бархудаев, Э.Т.