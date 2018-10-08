«Война продолжается». Конор Макгрегор опубликовал пост с громким заявлением – ФОТО

Конор Макгрегор на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, где показал, как он выглядит после поражения — под глазом и на носу большие синяки.

«Мы проиграли бой, но выиграли битву. Война продолжается», — так подписал этот пост Конор.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором МакГрегором на турнире UFC 229 и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя произошла драка между представителями обеих команд, включая самого Нурмагомедова. В результате, дагестанец может быть дисквалифицирован и лишен титула.

1news.az