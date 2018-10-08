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«Война продолжается». Конор Макгрегор опубликовал пост с громким заявлением – ФОТО

Сегодня в 19:39 ~ 1 минута на чтение 519
«Война продолжается». Конор Макгрегор опубликовал пост с громким заявлением – ФОТО

Конор Макгрегор на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, где показал, как он выглядит после поражения — под глазом и на носу большие синяки.

«Мы проиграли бой, но выиграли битву. Война продолжается», — так подписал этот пост Конор.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором МакГрегором на турнире UFC 229 и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя произошла драка между представителями обеих команд, включая самого Нурмагомедова. В результате, дагестанец может быть дисквалифицирован и лишен титула.

 
 
 
 
 
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We lost the match but won the battle. The war goes on.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

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