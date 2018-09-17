«Вот и школа началась!» - дети знаменитостей пошли в школу – ФОТО

День знаний стал праздником для тысяч азербайджанских школьников и их родителей. И если фотографиями первоклашек больше делятся в соцсетях их родители, то старшеклассники уже сами создают «шедевры Инстаграм», встречаясь с одноклассниками.

Знаменитости и их дети в этом смысле – не исключение, ведь для каждого родителя первый день школы (или не первый, но от этого не менее знаменательный) – это тоже праздник и еще один повод для гордости своими чадами.

В этом можно убедиться сегодня, когда «Фейсбук» и «Инстаграм» азербайджанских звезд запестрили праздничными яркими фотографиями из школьных дворов и классов.

Режиссер Рамин Гаджиев поделился в своем профиле в «Фейсбуке» фотографией с пожеланием своим дочкам успехов в новом учебном году.

Тренер Камиль Зейналлы также поделился в своем профиле в «Инстаграм» праздничной фотографией с семьей, на которой пожелал счастья всем детям.

Сын певицы Гюнель Магеррамовой, Али, сегодня пошел в первый класс.

Первоклассником стал и сын заслуженного артиста Бабека Нифталиева - Мехти. Отец поделился фотографией первоклассника, пожелав ему и всем детям удачи в учебе.

Дочка певицы Хураман Шушалы - Сара - тоже пошла в школу. «Поздравляю, вы уже стали учениками», - подписала Хураман фотографию дочери.

Сын певицы Назен, Орхан, тоже стал в этом году первоклассником. Певица поделилась в «Инстаграм» фотографией с пожеланием всем удачи и процветания.

Сын певца Эльчина Гусейнова, Панах, также пошел сегодня на свои первые школьные занятия. Счастливый отец пожелал ему и всем детям успехов в учебе и поздравил их с Днем знаний.

Стала первоклашкой и дочка певицы Айгюн Мамедовой и режиссера Кенана Махмудова, Фатима. Айгюн ханум поделилась фотографией в «Инстаграм», поздравив от имени дочки всех школьников с Днем знаний.

Певец Руфат Ахундов также поделился забавной фотографией с сыном у ворот школы. А улыбку фотография вызывает потому, что на лице сына певца отобразилась напряженная работа мысли по поводу нового статуса школьника.

Ведущая Вусаля Саид поделилась фотографией с сыном, отправившемся в школу, и подписала ее: «Пусть наши дети будут счастливы!»

Азербайджанский рэпер Gurd также сообщил о том, что его сын пошел сегодня в третий класс, поделившись фото в «Инстаграме»,

и выразил надежду, что скоро придет время, когда он проводит его и в институт. А также поздравил всех причастных с Днем знаний.

Известная азербайджанская танцовщица, выступающая под псевдонимом «Black Angel» , поделилась трогательным фотом с детьми, подписав его: «Вот и школа началась».

Ведущая Вусаля Ализаде также поделилась интересной фотографией с дочерью, поздравив всех с началом занятий. На фото они с дочкой вместе идут в школу, одетые в одинаковую школьную форму.

Н. А.