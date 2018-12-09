Воспоминания первого президента Украины о Гейдаре Алиеве: Он не мыслил себя вне Азербайджана - ВИДЕО

12 декабря исполнится 15 лет как ушел из жизни Гейдар Алиевич Алиев.

Портал «Москва-Баку» публикует серию интервью, посвященных государственному деятелю мирового масштаба, общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

Известные политики, коллеги и люди, знавшие Гейдара Алиевича Алиева, рассказывают о нем как о человеке и руководителе.

Представляем вниманию читателей воспоминания первого президента Украины Леонида Кравчука.



- Впервые я увидел Гейдара Алиева на Съезде КПСС. Он выступал. И я его слушал будучи в зале. Выступал Гейдар Алиев очень ярко, очень эмоционально, употреблял восточные сравнения. Я тогда спросил у коллег: «А кем до этого работал Гейдар Алиевич?» Мне сказали, что в Службе безопасности. Я удивился, потому что, как правило, люди, которые работали в КГБ, не были яркими ораторами, не были личностями, они были приучены работать в тени, а тут человек вышел на такую арену, на Съезд, полный зал людей (это было во Дворце Съездов), и зал его слушал. Когда в зале 4 тысячи людей, очень сложно овладеть аудиторией. Когда перед тобой 20 человек, ты их всех видишь, а 4 тысячи - это сложно. А ему удалось. Это первое, чем мне запомнился Гейдар Алиев.



Еще один момент. Я наблюдал по телевизору. В Азербайджан приехал Брежнев и весь Баку встречал Леонида Ильича. На балконах практически во всех домах люди вывесили ковры. Увидев такую встречу - сколько ковров, мне это сразу бросилось в глаза…, задал своим коллегам вопрос: «Так активно, так эмоционально и искренне встречают генерального секретаря ЦК КПСС…» А мне в ответ: «Это у нас такие традиции, когда приезжает высокий гость - встречать пышно, красиво, с массой людей». «И кто у вас сейчас такие традиции проводит», - поинтересовался я. «Алиев», - услышал я в ответ.



Вот два момента, которые мне запомнились и благодаря которым я составил о Гейдаре Алиеве мнение, пока не встретился с ним лично. В целом, мнение сложилось нестандартное, потому что человек был нестандартный...



О личном знакомстве с Гейдаром Алиевым



Это было в Москве, на заседании глав государств СНГ. Заседание вел Борис Николаевич Ельцин. Во время заседания Гейдар Алиевич обратился к нему с просьбой помочь Азербайджану в ряде вопросов, в том числе, насколько я помню, и в продовольственном, также поставил вопрос о создании условий для защиты общего пространства СНГ. Ельцин на это его предложение ответил, что пока мы не готовы на этот вопрос сразу ответить, потому что это все будет возложено на плечи России, а Россия к этому еще не готова. Я тогда решил лично поддержать Гейдара Алиевича и сказал: «Борис Николаевич, Алиев правильно ставит вопрос. Эти вопросы есть и у Украины, и мы просто должны поблагодарить, что этот вопрос поставлен и начинать его решать». «Хорошо, - ответил Ельцин. - Если Украина так поддерживает, тогда хорошо». После этого был перерыв, я встретился с Алиевым, и он поблагодарил меня за поддержку, а я пояснил, что вопрос был им поставлен верно, поэтому и поддержка с моей стороны естественна.



Гейдар Алиев – президент независимого Азербайджана, сын своей страны



Гейдар Алиев - Сын Азербайджана. Можно больше ничего и не говорить… этим все сказано. Он Сын своего народа. В разговоре со мной Гейдар Алиев всегда говорил об Азербайджане. Он не мыслил себя вне своей страны.



О возможности Алиева возглавить СССР



Насколько я был информирован, кандидатуру Алиева предлагали в качестве председателя Совета министров СССР. Что касается предложения кандидатуры Алиева на пост генерального секретаря Советского Союза - у меня такой информации не было. Был насчет назначения генсека разговор с Украиной, обсуждалось, что это может быть Щербицкий. Возможно, что о кандидатуре Щербицкого я знал, потому что имел прямое отношение к Украине и информация попала ко мне быстро.



Трудно сейчас говорить, было ли бы что-то по-другому или нет, если бы Гейдар Алиев возглавил Советский Союз. Я вам скажу, почему. В партии (КПСС), особенно в России, очень сложно решаются кадровые вопросы. Человек из республики выдвигался на общесоюзную должность очень нелегко. В редких случаях они выдвигались на первые должности партии, Cовета, в президиумы Верховного Совета. Может быть на вторые, на третьи роли, но на первые - очень и очень сложно. Даже если бы произошло такое, и, допустим, Гейдара Алиева избрали первым секретарем или генеральным секретарем ЦК КПСС, могло бы что-то измениться или нет… Конечно, могло бы. Я не думаю, что в этом случае в такой редакции прошла бы перестройка. Гейдар Алиев не был человеком-краснобаем. Он говорил не много, но точно. Михаил же Сергеевич Горбачев славился краснобайством, «птица-говорун», он умел это делать: собирал людей, говорил с ними, играл очень такую демократическую роль, обещал все время, все время менял задачи. Думаю, что если бы на его месте был Алиев, все развивалось бы более спокойно и более серьезно.



О позиции Гейдара Алиева в связи с распадом СССР



Азербайджан тогда не участвовал в первом Беловежском соглашении, но поддержал его. Гейдар Алиев работал, когда надо было укреплять СНГ и всегда находил такие решения, которые бы не ослабляли национальные интересы народа Азербайджана, через идею укрепления своей страны он находил пути решения вопросов в рамках СНГ.



Об Азербайджане при президенте Ильхаме Алиеве



Сейчас при президенте Ильхаме Алиеве Азербайджан держит хорошую позицию и в национальном, и в международном плане. Я был поражен размахом строительства в Баку. Это нечто масштабное, современное, сравнимое с богатыми ближневосточными странами. К сожалению, не имел пока возможности увидеть всю страну. Приезжал года три назад и был только в Баку. Но столица произвела на меня положительное впечатление.



Сегодня, на мой взгляд, Азербайджан ведет умную внешнюю политику. Он не является причиной или точкой раздора в этом регионе, не связан с какими-то конфликтными темами и проблемами. А это значит, что страна может развиваться спокойно.



Чему можно научиться у Азербайджана



Я позитивно оцениваю ту политику и те шаги, которые делает современный Азербайджан. Страна живет и развивается, а это главное. Я помню старый Баку, и вижу, каким он стал сейчас. Это пример, как можно за короткое время изменить облик столицы. Это очень большое дело, вложены большие средства, большие усилия. Как Азербайджан это сделал?! И, думаю, у Азербайджана есть чему научиться - порядку, который есть в стране, организации и ответственности.

«Москва-Баку»