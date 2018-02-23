Воскресное утро принадлежит любимым! – ФОТО

В воскресенье не нужно никуда спешить, можно выспаться и приехать с теми, кто дорог, на поздний завтрак в Green House Kitchen, Boulevard Hotel Baku.

С 12:00 до 15:00 посетителей ожидает многообразие блюд европейской, традиционной азербайджанской кухонь и, конечно, суши — всего за 35 AZN.

Самые маленькие посетители, те, кому еще не исполнилось шесть, завтракают бесплатно. Завтрак для ребенка с 6 до 12 лет обойдется в 17,5 AZN.

Скучать малышам не придется, аниматоры развлекут их играми и конкурсами, а мастер по фейс-арту подберет интересный образ.

Зарезервировать столик или получить детальную информацию можно по номерам: +994 50 229 2228; +994 12 310 0010.

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