Вопрос облегчения прохождения туристами погранично-пропускных пунктов находится в центре внимания

Развитие в Азербайджане туристической индустрии, создание современной инфраструктуры, совершенствование качества обслуживания, систематическая пропаганда, а главное - упрощенная визовая система сыграли важную роль в ускорении потока туристов в нашу страну.

Распоряжение Президента Ильхама Алиева от 20 февраля 2017 года «О дополнительных мерах по ускорению туристического потока в Азербайджанскую Республику» включает в себя меры по сокращению времени процесса прохождения границы и предотвращению возможного скопления народа, а также оформление виз на погранично-пропускных пунктах.

Кроме того, в Уставе Совета по туризму, утвержденном Распоряжением главы государства от 27 декабря 2016 года, отражены задачи в рамках работ, проводимых в сфере туризма, в том числе обеспечение контроля над приемом туристов на погранично-пропускных пунктах при прохождении на территорию Азербайджанской Республики, сбор и анализ информации, составление «анкет удовлетворенности», регулярное предоставление соответствующей информации общественности.

Поэтому вопрос удобного прохождения прибывающими в нашу страну туристами погранично-пропускных пунктов находится в центре внимания, в данном направлении предпринимаются соответствующие шаги.

Так, представители Министерства культуры и туризма совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета осуществляют наблюдение на погранично-пропускных пунктах, анализируют текущую ситуацию, разрабатывают соответствующие предложения по обеспечению упрощения и ускорения процедуры прохождения границы, которые затем представляются в Совет по туризму Азербайджана.

Представители упомянутых государственных органов усиленно осуществляют этот процесс в праздничные дни и летний туристический сезон, то есть, в периоды наибольшего наплыва туристов в нашу страну.

К примеру, подобные наблюдения проводились в марте и июне прошлого года, и соответствующие предложения были представлены в Совет по туризму.

Планируется провести подобные наблюдения в марте этого года.