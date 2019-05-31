Вопрос гибели азербайджанского военнослужащего будет поднят в международных организациях

Представителям Азербайджана в международных организациях поручено поднять вопрос гибели азербайджанского военнослужащего Агиля Омарова, ставшего шехидом в результате нарушения армянским снайпером режима прекращения огня.

Как передает Armiya.az, об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов. Он подчеркнул, что МИД Азербайджана уже донес до Минской группы ОБСЕ свою позицию по этому вопросу: «Представителям Азербайджана в международных организациях поручено поднять этот вопрос на самом высоком уровне».

Напомним, что 30 мая подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию.

По сообщению Минобороны АР, в то время, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ наносят визит в нашу республику, утром 30 мая в направлении Агдамского района снайперским выстрелом, произведенным противником, был убит военнослужащий азербайджанской амии Омаров Агиль Акиф оглу.

В заявлении МИД Азербайджана отмечается, что военнослужащий ВС Азербайджана стал шехидом в результате грубого нарушения ВС Армении режима прекращения огня на линии соприкосновения войск в направлении Агдамского района после выстрела из снайперской винтовки врага.

«Особенно хотелось отметить, что данное кровавое действие, осуществленное со стороны ВС Армении во время визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ, носит провокационный характер и служит нарушению процессу переговоров по урегулированию конфликта.

Данный шаг, являющийся доказательством того, что заявления руководства Армении – оккупанта о создании мирных условий для урегулирования конфликта, противоречат реальным шагам Армении, а также раскрывают провокационное намерение Армении нанести урон мирным переговорам.

Данный инцидент категорически неприемлем и наносит урон процессу переговоров.

Ответственность за все возможные отрицательные последствия этого кровавого преступления полностью ляжет на плечи Армении», - говорится в заявлении.

1news.az