Вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня 89 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 89 раз.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана, с позиций в селах Чинари Бердского района и Джил Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Талыб Бархудаев