1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Вооруженные силы Армении 19 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня в 10:40 ~ 1 минута на чтение 313
Вооруженные силы Армении 19 раз нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении 19 раз в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд и Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов Азербайджана.

Тимур Рзаев

Telegram WhatsApp

313

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net