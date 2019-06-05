Военно-политическая обстановка на границах СНГ напряженная - Шойгу

Военно-политическая обстановка на границах СНГ остаётся крайне напряжённой, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«С учётом негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности военно-политическая обстановка на границах Содружества остаётся крайне напряжённой. В этих условиях всё более реальными становятся вызовы суверенитету государств СНГ», — сказал министр во время заседания Совета министров обороны СНГ, передает 1news.az со ссылкой на РБК.

Обеспечить безопасность можно только совместными усилиями, подчеркнул он.

Шойгу отметил, что сотрудничество оборонных ведомств Содружества развивается на фоне беспрецедентной военной активности НАТО.

А.С.