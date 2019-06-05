1news.az
Россия
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Военно-политическая обстановка на границах СНГ напряженная - Шойгу

Сегодня в 12:55 ~ 1 минута на чтение 256
Военно-политическая обстановка на границах СНГ напряженная - Шойгу

Военно-политическая обстановка на границах СНГ остаётся крайне напряжённой, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«С учётом негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности военно-политическая обстановка на границах Содружества остаётся крайне напряжённой. В этих условиях всё более реальными становятся вызовы суверенитету государств СНГ», — сказал министр во время заседания Совета министров обороны СНГ, передает 1news.az со ссылкой на РБК.

Обеспечить безопасность можно только совместными усилиями, подчеркнул он.

Шойгу отметил, что сотрудничество оборонных ведомств Содружества развивается на фоне беспрецедентной военной активности НАТО.

А.С.

Telegram WhatsApp

256

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Россия

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net