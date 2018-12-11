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Водителям автобусов BakuBus повысили зарплату

Сегодня в 10:28 меньше минуты на чтение 434
Водителям автобусов BakuBus повысили зарплату

Транспортная компания BakuBus повысила зарплату водителям автобусов.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, с целью повышения качества оказываемых пассажирам услуг и уровня социальной защиты с 1 декабря 2018 года всем водителям автобусов, работающим в компании, решением руководства на 10% повышена зарплата.

Отметим, что BakuBus продолжает прием на работу водителей с категорией D. Желающие могут обратиться по телефону: (012) 404-11-10.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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