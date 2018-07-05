Водители грузовиков снесли сотни метров отбойников на автомагистралях Азербайджана за один день - ФОТО

Всего за сутки водители грузовиков совершили серьезные ДТП на четырех автомагистралях Азербайджана.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, в частности, на 56-м километре автотрассы Баку – Алят - Газах - граница Грузии водитель трейлера марки Mercedes Benz (госномер 99-FE-818) по неустановленной пока причине потерял управление.

В результате трейлер снес 100 погонных метров металлического отбойника и фонарный столб. Дорожной инфраструктуре нанесен ущерб на сумму 8440 манатов.

На 108-м километре автотрассы Баку – Алят - Газах - граница Грузии водитель грузовика марки КамАЗ (госномер 99-HN-592) по неустановленной пока причине потерял управление. В результате грузовик снес 112 погонных метров металлического отбойника. Дорожной инфраструктуре нанесен ущерб на сумму 7212 манатов 80 гяпиг.

На 76-м километре трассы Баку-Губа-граница России грузовик марки Howo (госномер 99-ED-343) в ДТП снес 136 погонных метров металлического отбойника. Дорожной инфраструктуре нанесен ущерб на сумму 8758 манатов 40 гяпиг.

А на 12-м километре трассы Баку-Алят-Астара-граница Ирана грузовик марки КамАЗ (госномер 10-CP-082) снес 30 погонных метров металлического отбойника.

В целом сумма нанесенного лишь за сутки ущерба превысила 24 тысячи манатов. Сотрудники Госагентства составили акт по поводу нанесенного ущерба и направили его в соответствующие структуры.

Тимур Рзаев, Э.Т.