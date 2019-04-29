Во вторник в Баку тепло, до +25

30 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, утром туман, возможен мелкий дождь. Ветер юго-восточный.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет равно 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 50-60%, днем – 40-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью в некоторых предгорных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, есть вероятность града. Ночью и утром в отдельных местах туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 9-14, днем – 23-28, в горах ночью - 5-10, днем - 15-20 градусов тепла.

Тимур Рзаев, Э.Т.