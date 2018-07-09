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Во вторник в Баку и на Абшероне до +37

Сегодня в 13:55 ~ 1 минута на чтение 260
Во вторник в Баку и на Абшероне до +37

Во вторник, 10 июля, в Баку и на Абшероне солнечно, ветер северо-восточный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +24 до +27, днем - от +33 до +37, в Баку ночью - от +25 до +27, днем - от +34 до +36.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна порядка 60-70%, днем - 40-50%.

На пляжах северного побережья Абшерона – в Сумгайыте, в поселках Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба - температура воды составит +26 - +27 градусов, на пляжах южного побережья – в поселках Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихов – вода прогреется до +27 - +28 градусов. Ветер северо-западный. Как отмечают в Гидрометцентре, погодные условия будут благоприятны для пляжного отдыха.

В районах Азербайджана во вторник без осадков, ветер преимущественно восточный. Температура воздуха ночью составит от +22 до +26, днем - от +36 до +41 градуса. В горной местности ночью - от +15 до +20, днем - от +27 до +32.

Гидрометцентр отмечает, что преобладание слабого ветра и временами душная погода на фоне высоких температур могут неблагоприятно сказаться на состоянии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

 

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