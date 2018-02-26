Во вторник в Баку и на Абшероне без осадков, до +9

Во вторник, 27 февраля, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, ночью и утром будет преобладать временами порывистый северо-западный ветер, который в дневные часы сменится юго-восточным.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит от +4 до +6, днем - от +7 до +9. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит порядка 75-85%, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана во вторник местами возможны осадки, в высокогорных территориях выпадет снег, в дневные часы осадки прекратятся. Местами вероятен туман. Ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5, днем - от +7 до +12 градусов, в горной местности ночью - от 0 до -5, днем - от +2 до +7.

Елена Остапенко, Э.Т.