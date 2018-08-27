Во вторник на Абшероне до +32, ветрено

Во вторник, 11 сентября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами возможны грозы, ветер северный, к вечеру немного порывистый.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +19 до +22, днем - от +27 до +32, в Баку ночью - от +19 до +21, днем - от +29 до +31.

Атмосферное давление будет в пределах нормы – 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит порядка 70-80%, днем - порядка 45-50%.

На пляжах северного побережья Абшерона – в Сумгайыте, в поселках Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба - температура воды составит +23 - +24 градуса, на пляжах южного побережья – в поселках Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихов – вода прогреется до +25 градусов. Ветер преимущественно северный, вечером местами порывистый.

В районах Азербайджана во вторник также в основном без осадков, однако в дневные часы в некоторых районах на севере и западе возможен кратковременный дождь. Ветер западный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит от +16 до +21, днем - от +31 до +36, в горах ночью - от +10 до +15, днем - от +18 до +23.

Гидрометцентр отмечает, что 11 сентября на Абшероне будет преобладать температура воздуха, близкая к климатической норме, что окажет благоприятное воздействие на метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.