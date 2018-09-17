Во вторник на Абшероне до +26, возможен кратковременный дождь

Во вторник, 18 сентября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако в дневные часы местами есть вероятность кратковременного дождя, ветер северный, умеренный, местами порывистый.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +19 до +21, днем - от +23 до +26, непосредственно в Баку ночью - от +19 до +21, днем - от +24 до +26.

Атмосферное давление превысит норму и достигнет 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана во вторник местами ожидаются дожди и грозы, в некоторых горных районах осадки будут носить интенсивный характер, есть вероятность града. Ветер преимущественно восточный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +15 до +20, днем - от +24 до +29, в горах ночью - от +8 до +13, днем - от +15 до +20.

Гидрометцентр отмечает, что 18 сентября на Абшероне колебание метеорологических показателей будет в пределах нормы, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.