1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Во вторник на Абшероне до +22, ветер южный

Сегодня в 15:30 ~ 1 минута на чтение 251
Во вторник на Абшероне до +22, ветер южный

Во вторник, 9 октября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако утром местами возможен кратковременный дождь, ветер южный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +15 до +17, днем - от +18 до +22, непосредственно в Баку ночью - от +15 до +17, днем - от +19 до +21.

Атмосферное давление будет выше нормы – 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана во вторник также преимущественно без осадков, кратковременный дождь возможен лишь в дневные часы в горной местности. Утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +12 до +17, днем - от +19 до +24. В горах ночью - от +3 до +7, днем - от +8 до +13.

Елена Остапенко, Э.Т.

Telegram WhatsApp

251

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net