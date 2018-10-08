Во вторник на Абшероне до +22, ветер южный

Во вторник, 9 октября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако утром местами возможен кратковременный дождь, ветер южный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +15 до +17, днем - от +18 до +22, непосредственно в Баку ночью - от +15 до +17, днем - от +19 до +21.

Атмосферное давление будет выше нормы – 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана во вторник также преимущественно без осадков, кратковременный дождь возможен лишь в дневные часы в горной местности. Утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +12 до +17, днем - от +19 до +24. В горах ночью - от +3 до +7, днем - от +8 до +13.

Елена Остапенко, Э.Т.