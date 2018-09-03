Во вторник на Абшероне без осадков, до +28

Во вторник, 25 сентября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер в дневные часы сменится умеренным южным.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +19 до +21, днем - от +25 до +28. Непосредственно в Баку ночью - от +19 до +21, днем - от +25 до +27.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана во вторник преимущественно без осадков, утром в некоторых горных районах возможен туман. Ветер западный, в дневные часы местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +16 до +21, днем - от +27 до +32, в горах ночью - от +9 до +14, днем - от +17 до +22.

Елена Остапенко, Э.Т.