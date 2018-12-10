Во вторник на Абшероне без осадков, до +14

Во вторник, 11 декабря, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер в дневные часы немного усилится.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит в среднем от +6 до +9, днем - от +11 до +14. Непосредственно в Баку ночью - от +7 до +9, днем - от +12 до +14.

Атмосферное давление опустится до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха в среднем составит 60-70%.

В районах Азербайджана во вторник также преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +4 до +8, днем - от +9 до +14, в горах ночью - от -3 до +2, днем - от +4 до +8.

Гидрометцентр отмечает, что 11 и 12 декабря слабое и умеренное колебание метеорологических показателей на Абшероне благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.