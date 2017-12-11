Во вторник на Абшероне без осадков, до +13

Во вторник, 12 декабря, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, лишь ночью местами возможен моросящий дождь.

По данным Национального департамента гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который в дневные часы сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +5 до +8, днем - от +9 до +13 градусов. Непосредственно в Баку ночью - от +5 до +7, днем - от +10 до +12.

Атмосферное давление будет на уровне 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана во вторник также преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, ночью и утром местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от -1 до +4, днем - от +7 до +12 градусов, в горной местности ночью от - 0 до +4, днем - от +5 до +10.

Елена Остапенко, Э.Т.