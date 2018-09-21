Во всех вагонах Бакметрополитена выделят места для лиц с ограниченными физическими возможностями - ФОТО

Во всех вагонах столичного метро планируется выделить отдельные места для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщил 1news.az начальник Отдела по связям с общественностью Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, подобные места есть только в новых, приобретенных за последние два года, 5 составах.

«Во всех остальных вагонах метро таких мест нет. Поэтому в короткое время в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты проект будет подготовлен и вынесен на обсуждение общественности. Его цель – обеспечить лицам с ограниченными физическими возможностями еще более комфортными условиями для удобного пользования метро», - подчеркнул Б.Мамедов.

Тимур Рзаев. Э.Т.