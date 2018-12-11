Во Франции задержали членов организованных преступных группировок из Армении, Грузии и Азербайджана

Французская полиция в Лионе задержала членов организованных преступных группировок из Армении, Грузии и Азербайджана, сообщается на сайте МВД Грузии.

«Во французском Лионе была проведена масштабная спецоперация под названием VORS 69-01, в результате которой задержаны 22 члена грузинских, армянских и азербайджанских организованных преступных группировок, действовавших во Франции и Бельгии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди задержанных – десять граждан Грузии, из них два «вора в законе». Это Миндия Нижарадзе (1971 года рождения) и Реваз Сескурия (1973 года рождения).

По версии следствия, преступники грабили квартиры, крали автомобили, изготовляли фальшивые документы и незаконно реализовывали наркотические средства.

В операции по задержанию принимали участие более 300 правоохранителей Франции, Бельгии и Грузии. Также были привлечены подразделения спецназа, кинологическая служба и использовался вертолет.

А.А.