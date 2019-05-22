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Во Франции умер изобретатель парикмахерской укладки Патрик Алес

Сегодня в 09:22 ~ 1 минута на чтение 433
Во Франции умер изобретатель парикмахерской укладки Патрик Алес

В возрасте 88 лет из жизни ушел знаменитый французский парикмахер Патрик Алес (настоящее имя - Хесус Гонсалес), сообщает ТАСС со ссылкой на издание Le Parisien.

В истории мировой моды он останется как первооткрыватель процесса укладки влажных волос с одновременной сушкой их феном.

За свою карьеру Алес успел поработать со многими знаменитостями, включая, например, Катрин Денев и Жаклин Кеннеди, основал косметическую компанию Ales Groupe.

"Он создавал величайшие образы и был пионером в создании инновационной концепции по уходу за волосами с помощью средств растительного происхождения", - так прокомментировали его уход из жизни в компании.

Rg.ru

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