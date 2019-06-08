Во Франции более 40 тысяч человек остались без света из-за шторма

В западных районах Франции 42 тыс. человек остались без электричества из-за урагана «Мигель», сообщает пресс-служба французской энергокомпании Enedis в Twitter.

Для устранения последствий непогоды привлечены более 1 тыс. сотрудников компании.

Ураган обрушился на Францию накануне, 7 июня. Порывы ветра достигали 129 км/ч, передает радиостанция France Bleu. Из-за шторма у береговой линии округа Вандея перевернулась лодка, на борту которой было семь спасателей. Трое из них погибли.

По данным France Info, из-за урагана было нарушено железнодорожное сообщение на линии Ренн—Кемпер (округ Бретань). На пути упали несколько деревьев, что привело к трехчасовой задержке поездов.

Kommersant